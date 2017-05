«Los niños juegan a matar mosquitos y a enterrarlos durante el recreo»

No juegan al fútbol, a la comba ni al guiso. Tampoco lo hacen con juguetes más tecnológicos como una tablet o el teléfono móvil. En el colegio Julio Caro Baroja, en Guadalmar, el juego de moda es matar mosquitos y enterrarlos durante el recreo. «Es un problema tan molesto que los niños ya hasta se lo toman a broma», relata Eva Santiago, una de las cientos de madres que ayer secundaron la huelga y no llevó a su hija al colegio para exigir soluciones contra la plaga de mosquitos que sufre la zona.

Con una hija de nueve años en el centro, esta madre se congratulaba ayer a las puertas del recinto del apoyo recibido por parte de la comunidad educativa, ya que los maestros también son víctimas de las picaduras y sufren grandes complicaciones a la hora de dar clase porque los niños están más pendientes de que no les piquen los insectos que de atender a las explicaciones. De hecho, durante la protesta los maestros e incluso la directora del centro educativo también posaron con unas llamativas camisetas blancas con el lema ‘Stop Mosquitos’. «Así no se puede dar clase», confesaron.

La huelga por los mosquitos fue secundada por la práctica totalidad de los estudiantes. La directora del colegio, Yolanda Claros, detalló que sólo habían acudido a clase alrededor del cinco por ciento de los más de 400 alumnos con los que cuenta el centro. «Llevamos mucho tiempo en esta zona, pero nunca ha habido tantos mosquitos como ahora», apuntaba. Claros explicó que los profesores y ella misma decidieron ponerse en la puerta del centro porque el problema ha alcanzado ya una dimensión preocupante. Tanto es así que uno de los productos más utilizados en su interior son las pastillas y los líquidos repelentes. «Los padres están muy preocupados y han querido demostrarlo así», explicó la responsable.

Aunque el Ayuntamiento ha instalado mosquiteras en las ventanas de las aulas de Educación Infantil -la intención es colocarlas también en las clases de Primaria-, la realidad es que no se ha traducido en la eliminación del problema, ya que el resto del colegio está abierto y los mosquitos campan a sus anchas durante toda la jornada. «Los niños salen al patio, hacen Educación Física... cuando llegan por la mañana los insectosya están en la clase», explicó. Y por eso entiende que la única solución es acabar con el problema de raíz.

En este sentido, Noelia Millán, una de las vocales de la Asociación de Madres y Padres del colegio, consideró que la única solución pasaría por destinar más recursos a la prevención como se hace en ciudades como Huelva o Barcelona. «Estamos más de 10.000 personas afectadas por este problema y no podemos más; las actuaciones que se han desarrollado hasta el momento no son eficaces», lamentó.

La consejera exige medidas

La movilización en el colegio no ha pasado inadvertida en la Consejería de Educación. Tras conocer el seguimiento de la huelga, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, anunció ayer en Almería que su departamento ha remitido una carta al Ayuntamiento de Málaga exigiéndole la toma de medidas drásticas contra la plaga de mosquitos sin necesidad de esperar a que surjan más problemas. Como era de esperar, la respuesta por parte del Consistorio no tardó en llegar y el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, se defendió acusando a la Junta de no tener un papel más activo en la lucha contra el mosquito como se comprometió en el Parlamento andaluz.

En esta misma línea, el Consistorio adelantó que los operarios que trabajan en la vigilancia y control de mosquitos en el entorno del Guadalhorce iniciarán la próxima semana la aplicación de larvicidas en las islas interiores de las lagunas del paraje natural. El acceso a los islotes se realizará con una pequeña embarcación y permitirá aplicar el producto en zonas en las que hasta ahora no se había podido utilizar, lo que será especialmente importante para controlar la evolución de la población de mosquitos adultos en las próximas semanas, teniendo en cuenta la lluvia caída ayer.

Igualmente informaron de que la empresa Athisa no ha detectado larvas de mosquito en las últimas inspecciones realizadas entre el pasado lunes y el jueves.