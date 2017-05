Un cruce muy peligroso en la calle Luis Barahona Soto

El temor a que se repita un atropello, como ya ha sucedido desgraciadamente, ha llevado a los padres del IES Emilio Prados de Málaga y a profesores de este centro a solicitar al Ayuntamiento que adopte medidas urgentes para minimizar el riesgo que sufren tanto los propios alumnos, como los padres, profesores y en general las personas que se aventuran a cruzar por alguno de los pasos de cebra que hay situados en la calle Luis Barahona de Soto, a la altura de dicho instituto. Un grupo de afectados mantuvo un encuentro el viernes junto al instituto con la concejala socialista Begoña Medina, para abordar esta situación. Según explicó la edil, el PSOE elevó al consejo de distrito un escrito solicitando la adopción de medidas, y aunque reconoció que se mejoró la iluminación y se podaron algunos árboles con el fin de dar mayor visibilidad a la zona, tanto la concejala como los afectados manifestaron que con ello no se ha resuelto la situación de alto riesgo que aseguran se produce en esos pasos de peatones debido a que muchos automovilistas no respetan la limitación de velocidad establecida y circula a mucha velocidad, por lo que los frenazos y el riesgo de atropellos persiste.

«Se trata de un tema de seguridad en el que no hay que escatimar ningún medio y vamos a continuar solicitando la adopción de medidas», indicó Begoña Medina. Raúl Jiménez, concejal del distrito de la Carretera de Cádiz, fue testigo de forma casual de la concentración llevada a cabo por los afectados, y tras acercarse a ellos mantuvo un diálogo y se comprometió a propiciar una reunión entre una representación de los afectados con técnicos de Tráfico para abordar la situación. Según les hizo ver, la adopción de cualquier medida pasa por la supervisión de los técnicos.

Entre las posibles soluciones planteadas por los padres de alumnos se encuentra la posibilidad de anular uno de los pasos de cebra más próximo al puente que pasa sobre el Parque del Oeste, e instalar una banda reductora de velocidad o un semáforo en el otro paso que hay a tan solo unos metros del anterior, que está más próximo a la entrada al Instituto y también más alejado del cambio de rasante que condiciona la adopción de otro tipo de medidas. Los afectados manifestaron que esperan que de una vez se solucione un problema que aseguran arrastra desde hace más de veinte años.

Contenedor lleno.

Avenida de La Rosaleda: contenedores repletos sin recoger

La recogida de los contenedores de reciclaje está programada de manera diferente a la recogida de la basura orgánica, y en muchas ocasiones la frecuencia en el vaciado se prolonga demasiado en el tiempo, dando lugar a imágenes como la que envía una vecina de un contenedor de vidrio situado en la avenida de La Rosaleda, y que como se aprecia en la imagen aparece lleno de botellas a su alrededor. «Lleva así varios días y no vienen a recogerlo», dice. Otro ciudadano se queja de lo mismo en la calle Alcalde Nicolás Maroto, en Ciudad Jardín. Dice que un contenedor de vidrio que hay en esa calle se lleva tres semanas sin recoger. «Ahora el ayuntamiento te amenaza con multarte si no bajas los muebles el día que te dicen ellos. Aquí nos dicen que el viernes. Pues desde el viernes hay un sofá en el contenedor y ahí seguirá hasta que ellos quieran. Ahora, para cobrarnos los impuestos y la basura, no se pasan ni un día de la fecha».