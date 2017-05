Si te vas mover en coche por Málaga este fin de semana, ojo con estos cortes de tráfico

Málaga acoge diferentes actividades este fin de semana que pueden conllevar afectaciones al tráfico. Por ello, desde el Área de Movilidad recomiendan el uso de transporte público, evitar la circulación por las zonas implicadas en la medida de lo posible y seguir las indicaciones de los agentes de Policía Local.

SÁBADO 13 DE MAYO

Día de la Bicicleta

Salida a las 10:00 horas desde c/ Mahler, c/Paulo Freire, c/ Oscar Esplá, Camino San Rafael, Av. Juan XXIII, Av. José Ortega y Gasset, Plaza Cruz de Humilladero, c/ Conde de Guadalhorce, Plaza Cruz de Humilladero, Av. José Ortega y Gasset, c/Juan Gris, Camino San Rafael, Avda. Las Malagueñas, c/ Paquiro, Camino de los Prados giro a la altura de c/ Barlovento y regreso por Camino de los Prados, c/ Paquiro, Avda. las Malagueñas, c/ Actriz La Tirana, c/ Paulo Freire, c/ Oscar Esplá, c/ Rodolfo Halffter y finalizando recorrido en c/ Mahler.

Procesión Virgen de Fátima

Salida a las 19:00 horas de la Parroquia en la Av. de Fátima, c/ Francisco Monje, c/ Malasaña, Av. Dr. Gálvez Ginachero, c/ Sevilla, c/ San Quintín, Av. Barcelona, c/ Trinidad, Av. de Fátima y llegada a su templo.

DOMINGO 14 DE MAYO

Carrera Multicultural

Salida a las 09:30 horas desde c / Conde de Guadalhorce, c/ Virgen de la Estrella, Av. Andalucía (Vial de servicio), c/ Virgen de la Esperanza, Plaza La Biznaga, c/ Fernández Fermina, c/ Conde de Guadalhorce, Plaza Cruz de Humilladero, Av. José Ortega y Gasset, vuelta en el paso de peatones antes de llegar a Av. Juan XXIII, Av. José Ortega y Gasset, Plaza Cruz de Humilladero, Camino San Rafael, c/ Andarax, c/ La Unión, c/ Edison, Paseo de los Tilos, Plaza Cruz de Humilladero, c/ Horacio Lengo, Av. Aurora, c/ Conde de Guadalhorce, Plaza Cruz de Humilladero y c/ Conde de Guadalhorce.