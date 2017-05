De la Torre dice que haber planteado a Málaga para la Agencia del Medicamento a tiempo "hubiera podido influir"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este jueves en relación con que la ciudad pueda albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tras su salida de Londres, y después de la aprobación en el Senado para que se formalice la candidatura de Barcelona, que haber planteado a la ciudad a tiempo "hubiera podido influir", recordado que el Ayuntamiento trabajó "desde el primer minuto" y criticando que no se hiciera igual desde el ámbito autonómico.

De igual modo, De la Torre ha señalado que "para no perder la esperanza y pensar en que Málaga pueda ser la ciudad candidata que ponga España, significaría que el tema catalán vaya mal".

Para De la Torre, "es muy triste tener que plantearlo así", cuando, a su juicio, "planteado a tiempo hubiera podido ser una reflexión que hubiera podido influir, inclusive, en las instituciones catalanas", que "siempre piensan que las diferencias que hay de renta entre Cataluña, que va por delante, y otras zonas que vamos por detrás, como Andalucía, es una rémora para Cataluña y como que le frena económicamente".

El Senado ha aprobado, con una amplia mayoría -236 votos a favor, dos votos en contra y 15 abstenciones-, una moción en la que insta al Gobierno a que formalice la candidatura española para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento en la ciudad de Barcelona. El acuerdo ha llegado tras una moción presentada por el Partido Popular, y la incorporación de la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista.

"Yo creo que al hilo de la noticia de ayer es inevitable recordar hasta qué punto hubiera sido oportuno y magnífico que desde el primer minuto, como hizo el Ayuntamiento que tuvo lugar la noticia del 'brexit' empezamos a hablar de este tema", ha insistido, recordando el acuerdo de pleno para que "Málaga fuera la candidata española para captar la Agencia Europea del Medicamento, como una operación de desarrollo regional de Andalucía".

Para De la Torre, "hubiera sido magnifico, que desde el ámbito autonómico, ellos lo hubieran visto igual y se hubieran movilizado de esa manera".

Frente a ello, ha recordado que "quien sí se movilizó, desde el primer minuto, fue la autonomía catalana", señalado que "lo que ha pasado en el Senado, igual que en el Congreso, es consecuencia de ello".

En este punto, ha aludido a que "es muy posible" que detrás esté "el tema catalán", cuando "todas las fuerzas políticas están ahí coincidiendo", insistiendo, por tanto, en que "hubiera sido bueno que, desde el nivel autonómico andaluz se hubiera explicado al resto de España, incluida Cataluña, y de Europa, la importancia de tener una operación de desarrollo regional a costo cero".

"No costaría nada a las arcas europeas el que ubicara aquí -Málaga- la agencia y hubiera desempeñado un papel magnífico en relación con Granada, Córdoba o Sevilla... y eso debe estar ahí", ha dicho, insistiendo en las ventajas de Málaga y destacando lo que, con estos argumentos "una Junta sensible a esa argumentación hubiera supuesto para, no digo mantener vivo la aspiración de Málaga, sino una candidatura sólida con capacidad de convencer, incluido, a los mismos catalanes".

En este punto, ha dicho que "ya veremos qué pasará el día de mañana", y "dependerá de muchos de los factores que ocurran en la política nacional en relación con el tema que estamos hablando", por lo que, ha dicho, en relación con Málaga que "para no perder la esperanza hay que pensar que el tema catalán vaya mal", ha concluido.