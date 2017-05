La Junta da vía libre al Ayuntamiento para combatir los mosquitos en el paraje natural

La Junta de Andalucía se mantiene firme en su postura de no poner dinero para acabar con los mosquitos en el entorno del Guadalhorce con el mensaje de que es una competencia municipal, pero en su condición de administración responsable de la gestión y conservación del paraje natural sí que ha dado vía libre al Ayuntamiento para que adopte las medidas que «entienda necesarias» para acabar de una vez por todas con los problemas que desde hace año y medio vienen padeciendo los vecinos de la zona. Tras el nuevo repunte experimentado desde el pasado fin de semana, la Delegación Territorial de Medio Ambiente autorizó ayer al Consistorio a fumigar en la mota que separa el espacio protegido de la barriada de Guadalmar, que discurre en paralelo a la calle Guadalhorce para crear una especie de barrera de entre 150 y 200 metros de ancho con las viviendas y equipamientos públicos como el colegio Caro Baroja y el campo de fútbol del Club Deportivo Guadalmar.

Del mismo modo, la Administración autonómica también va a permitir que el personal de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas pueda adentrarse con una pequeña embarcación para poder extender la aplicación de larvicidas a los bordes de todas las lagunas y a las isletas interiores. Esta actuación se acometerá en cuanto pasen los próximos días de lluvia (en principio, hay previstas precipitaciones para hoy y mañana).

Además de acceder a todas las solicitudes planteadas el martes por el Consistorio, la Junta también se comprometió a seguir interviniendo con maquinaria especializada para evitar charcos y pequeñas acumulaciones de agua, además de retirar la arena que se pueda acumular en los canales de pluviales provocando que el agua se estanque. Mientras tanto, en la mañana de ayer un vehículo de la empresa Athisa (adjudicataria del servicio municipal de control de plagas) volvió a recorrer la zona de Guadalmar con un cañón pulverizador de insecticida capaz de llegar a una distancia de 30 metros para seguir barriendo el entorno del paraje, en donde la vegetación y los cañaverales sirven de cobijo para los mosquitos.

Varias urbanizaciones han solicitado ya el tratamiento con insecticida en sus jardines

Del mismo modo, técnicos del Área de Parques y Jardines acudieron ayer al entorno del colegio Caro Baroja para planificar la plantación de especies arbustivas como el romero o la lavanda, cuya presencia tiene un efecto repelente para los mosquitos. En este sentido, la Delegación Territorial de Medio Ambiente también anunció que la próxima semana se acometerá el desbroce de cañas que hay detrás de la iglesia.

Por otra parte, ayer ya fueron tres comunidades de propietarios de Guadalmar las que, aceptando la oferta lanzada el martes por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, solicitaron la fumigación de sus zonas comunes, una actuación que será de carácter extraordinario y puntual y que se realizará únicamente en las zonas verdes que sean accesibles desde el exterior o desde un vial interior. Las urbanizaciones de la zona de Guadalmar, Sacaba o Parque Litoral que quieran solicitar este servicio deben hacerlo a través del teléfono gratuito 900 900 000. Sobre esta acción municipal, desde el Ayuntamiento advirtieron de que no debe entenderse como una sustitución de los servicios de desinsectación que deben tener contratados obligatoriamente las comunidades de propietarios.

Medidas de refuerzo

Todas estas medidas, complementarias al plan intensivo que hace dos semanas puso en marcha el Ayuntamiento con tres tratamientos semanales y fumigaciones con cañones cada 15 días hasta octubre (21.600 euros), se producen tras comprobarse que las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha no son suficientes para controlar la población del ‘aedes caspius’ o mosquito de las marismas , una variedad que crece en humedales de agua salada y que sin ser tan virulenta como el tigre sí que es más agresiva que la especie común. Desde que hizo acto de presencia hace aproximadamente dos años no ha dejado de causar estragos en el entorno del río. La situación ha llegado hasta tal punto que los padres del colegio de Guadalmar han decidido no llevar este viernes a sus hijos a clase en señal de protesta.