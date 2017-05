Guadalmedina: Libre acampada

Si pasan por el puente de La Esperanza y dirigen la mirada hacia el cauce del río Guadalmedina observarán una tienda de campaña de color rojo desplegada junto a unos árboles. Un lector se ha percatado de ello y envía una fotografía con el siguiente texto: «Justo frente por frente del hotel NH se han instalado a vivir en tienda de campaña. En el cauce del río aparecen unas letras que indican varios consejos para cuidar esta zona, pero no figura que no se pueda acampar, aunque me imagino que ningún organismo competente apruebe acampar ahí».

No debe estar permitido, pero ya puestos, y teniendo en cuenta que no es la primera vez ni será la última en la que se vea algo parecido, las autoridades podrían plantearse explotar un céntrico camping ante la falta de otro mejor uso al cauce del río. Porque hoy por hoy ya se sabe lo que se puede encontrar en ese lugar: suciedad y abandono. Ni siquiera los amantes de los perros las tienen consigo cuando acuden a ese espacio. No hace mucho hubo una petición de un grupo de ciudadanos para que el Ayuntamiento habilitase un parque canino en el cauce del río. Los interesados recogieron firmas a través de la plataforma change. org. y pedían que se habilitara una zona del cauce como parque canino y que se instalaran papeleras, una fuente y elementos para facilitar el juego y el adiestramiento de los perros. Y reclamaban también, como no podía ser de otra manera, que se intensificara la limpieza en la zona y en los accesos, pues denunciaban que con frecuencia estaban llenos de defecaciones humanas, basura, ratas y demás porquerías. La petición venía avalada por el hecho de que en las zonas del Centro, Trinidad y alrededores no hay recintos donde llevar a los perros.

La realidad, sin embargo, es que el aprovechamiento de ese espacio urbano que tanto se reclama en la ciudad está por ver. El Ayuntamiento se ha marcado un plazo de diez años para transformar el río con operaciones como el soterramiento del tráfico en sus márgenes, desde el puente de Armiñán hasta el puerto, o la construcción de los bautizados como ‘puentes-plaza’, unas amplias pasarelas peatonales para comunicar los barrios que separa el cauce, ante la negativa de la Junta de Andalucía a darle uso ciudadano al lecho del río, en base a la normativa en materia hidráulica.

Nuzas. Unos hierros peligrosos

Piezas metálicas. / F.J.

En la calle Nuzas, en la zona de la Colonia de Santa Inés, junto a la Laguna de la Barrera, quedaron al descubierto unos hierros de unas vallas hace unos días tras unas obras realizadas en la zona, constituyendo un peligro que incluso ocasionó heridas a un menor, según denuncia un vecino de la zona. Según este ciudadano, el chico tropezó con el saliente de uno de esos hierros y le tuvieron que dar ocho punto de sutura en la pierna, tras lo que unos operarios acudieron a la zona para eliminar los salientes y evitar de esta forma que pudiera ocasionar heridas a otras personas que pasaran por la zona.