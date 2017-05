Los cinco árboles de La Concepción que no te deberías perder

El sol cae a traición en Málaga. Es de esos días de mayo en los que uno no quiere pensar en el verano y los terrales porque sólo de hacerlo se le cae, indecorosa, una gotita de sudor por la sien. Pero es una jornada de esas de quitarse la chaqueta, y es entrar en la arboleda que plantaran los Loring-Heredia y uno se olvida del exterior. De todo. En esta pequeña selva amazónica, un privilegio nunca bien ponderado en Málaga, uno se siente pequeño ante la inmensidad de ficus, pinos, plátanos de sombra, cedros, palmeras y a la vez tiene esa increíble sensación de sentirse protegido por las copas de los árboles. Sin exagerar debe haber al menos de 5 a siete grados menos que en el exterior. Cuando los Loring-Heredia plantaron sus ejemplares traídos de todo el mundo no disfrutaron de esta amalgama de copas entrelazadas creando umbría, por eso el devenir de los años es muy importante para un espacio así. Sin dar muchos rodeos, el mejor jardín subtropical de Europa. Por eso hoy les aconsejo un pequeño paseo por cinco copas de árboles, que a veces será difícil atisbar entre lo frondoso de la vegetación, pero el pequeño reto merece la pena. Algunos están hechos a prueba de selfies, ya que debido a su altura el intento se queda en retrato con un tronco, pero para eso esta su imaginación y sus ganas de pasar a la posteridad en 'modo botánico on'. Todo un reto.

Suba desde la entrada del jardín botánico-histórico La Concepción, donde le aprovisionarán de una nueva guía con mapa en un cuidado papel de cartulina, hasta el puente Carretero. Encima del forjado de hierro de la ferrería La Constancia de los Heredia, se realizó otro puente con holgura para que esta belleza de finales del siglo XIX se mantuviera intacta y no sufriera los avatares del peso, como cuenta el jefe de Conservación de la Vegetación, Francisco Ruz, junto al director del espacio, Javier Gutiérrez del Álamo, las biólogas Blanca Lasso de la Vega y Amelia Denis y el conservador de invernaderos, Carlos Espejo, al que hoy le ha dado un pase ‘per día’ y ‘le dejan salir’, como cuenta entre risas, al paseo que no dura más de media hora. La media hora del bocadillo. A continuación les hacemos un pequeño recorrido por los cinco árboles de la Concepción que no debería dejar de ver bajo ningún concepto. El resto del tiempo dedíquelo a perderse entre los caminos de su pequeña selva, disfrutando de la naturaleza sin más horizonte que sentirse libre por un rato. ¡Ah! y recuerde que el domingo desde las 15,30 horas la entrada es gratis.

Primer árbol. Ficus de hoja de magnolio (‘Ficus macrophylla’) en el puente Carretero. 1 El ficus de hoja de magnolio o macrophylla uno de los ejemplares más queridos por los novios que se casan en este espectacular enclave o por los que van a hacerse fotos, que no dudan en posar delante de la inmensidad de su tronco, como explica el director del jardín, Javier Gutiérrez del Álamo. Ficus / Sur Especie procedente de Australia, este ejemplar es uno de los mejores de España y el árbol más antiguo del jardín. Sus hojas son similares a la de los magnolios (un árbol que es frecuente en Málaga) de ahí que se le llama ficus de hoja de magnolio de forma común. Sus raíces salen del suelo para conquistar el exterior, y al ser aéreas a veces se confunden con su descomunal tronco. Tiene más de 20 metros de altura, y un perímetro de tronco que supera con creces los seis metros. Un ejemplar de porte similar y también gran belleza está en los jardines de Picasso, en pleno centro de la ciudad.

La palma de Chile o palma de miel (‘Jubaea chilensis’) en el puente Carretero. 2 Palma de Chile / Sur Al lado del ficus de hoja de magnolio se encuentra una de las palmeras que más les gusta a las biólogas de La Concepción, la palma de Chile o palma de miel, cuyo nombre científico es ‘Jubaea chilensis’. Cuando los españoles llegaron a Chile en siglo XVI, los oriundos llamaban Kankán a esta palmera, que estaba muy extendida por toda la zona central, conformando grandes bosques. Grandes viajeros y botánicos como Charles Darwin quedaron maravillados de su belleza y abundancia. Esta palma es una de las palmeras más corpulentas, alcanzando alturas de hasta 25 metros y diámetros de tronco (fuste en las palmeras) de hasta 1,3 metros en la base, que generalmente se estrechan hacia arriba y con una corteza lisa. Se introdujo en Europa en 1843, y en su lugar de origen ya la llamaban palma de vino o palma de miel, porque si se le hace una incisión al fuste mana un líquido azucarado, la ‘miel’ de palma, del que se obtiene una bebida alcohólica, motivo por el que haya sido muy diezmada en su Chile original, y actualmente está protegida. Aunque es una palmera de inviernos suaves, sin embargo puede tolerar de forma puntual bajadas fuertes de temperatura y heladas de hasta 15 grados, lo que la hace un ejemplar idóneo para estar fuera de su hábitat en climas templados como Málaga. Sus hojas de pluma se han usado durante siglos para construir viviendas y sus fibras para fabricar papel, y con sus semillas se realizan objetos de artesanía. Es tan longeva, que puede llegar a vivir 1.500 años. La de la Concepción, en concreto, es un fantástico ejemplar, de los mejores de España, y tiene un perímetro de casi tres metros y medio.

Plátano de sombra (‘Platanus orientalis variedad acerifolia’) de la Casita del Jardinero. 3 Plátano de sombra / Sur El plátano de sombra tiene un nombre que despista al poco ducho en materia botánica. Cuando alguien oye plátano piensa en un ejemplar más bien frondoso y propio de zonas cercanas al Ecuador, en definitiva tropical. Pero nada más lejos de la realidad, el plátano de sombra, un árbol con un tronco grisáceo, es un árbol muy común en Málaga que, sin embargo, ha sufrido muy malas podas de ahí que la alineación del parque que se cambió por almencinos estuviese muy deteriorada. Actualmente existe aún una preciosa alineación en el paseo de los Curas. El plátano de sombra de la Casita del Jardinero, donde actualmente está la colección de Barbie y Ken, que cuenta la historia del jardín, es el más grande de toda la finca. Es sorprendente por cómo dispone su tronco en cinco grandes brazos que parecen un candelabro. Su tronco, descomunal, de cinco metros de diámetro, lo alza, sin duda, como uno de los ejemplares de más valor de toda la finca. Su nombre ciéntifico es ‘Platanus orientalis variedad acerifolia’ y es originario del Mediterráno oriental. Es también una especie longeva, pero hay que tener cuidado con los riegos y los hongos, que suelen atacar su tronco provocando oquedades y pudriciones, sobre todo cuando se le realizan malas podas. La curiosidad que nos cuentan las biólogas es que “los antiguos romanos lo regaban abundantemente con vino en las orgías de palacio, costumbre que demuestra el gran aprecio que tenían a este ejemplar. Lo hacían así porque pensaban que se favorecía su crecimiento”, explican Lasso de la Vega y Denis.

Pino piñonero (Pinus pinea). Al lado de la ría de la Ninfa. 4 Pino piñonero / Sur El pino piñonero, un árbol que está considerado ornamental por su porte, a diferencia de otras especies de pino, es autóctono de la cuenca mediterránea, y su hábitat preferido son los arenosos y costeros desde Portugal hasta Siria, como explican las biólogas. Es característico su tronco recto y su copa recogida, redondeada o en forma de parasol. En el jardín el más grande de todos está al lado de la ría de la Ninfa, escultura que acaba de ser recientemente restaurada y que luce preciosa. En el mapa que le dan en la entrada se sitúa en el punto 12. Su perímetro de tronco es de casi 3 metros. Un fantástico ejemplar. Muchos países del sur de Europa han hecho uso de esta especie por la curiosa forma redondeada de su copa. Es un árbol abundante tanto en fincas privadas como en calles de España, Italia o Portugal. Más concretamente en Italia, fue parte del paisaje del jardín romántico del Renacimiento. Se encuentra entre los símbolos de Roma, y la Vía Apia, por ejemplo, cuenta con una preciosa alineación. Se llama piñonero, precisamente, por los piñones, cuya recolección es muy dificultosa. Sus hojas tienen vitamina C, y en la medicina tradicional tienen buena reputación por ser antisépticas.