Zorrilla reclama un verdadero parque en el Lagarillo Blanco

El sol desborda Málaga por los cuatro costados. Yaún no cae a traición, como en verano. Sólo se mece en las pequeñas cumbres del monte San Antón, los llamados pechos de Málaga (no entremos en la otra acepción más mundana para no levantar ninguna ira en la época de lo políticamente correcto). Debajo, tres pequeñas plataformas de recreo que se construyeron en 2009 con el plan Zapatero (600.000 euros), en las que hay barbacoas en uso, pero sin agua corriente, baños destrozados y acceso de escaleras imposible para cualquiera que no esté ágil y no pueda dar zancadas de jugador de basket. Es el Lagarillo Blanco, el lugar al que peregrinan los paleños en la romería al monte San Antón, que es curiosamente de las pocas que debe haber en la que no se pasea al santo.

En esta jornada el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y la edil Remedios Ramos, junto a uno de los técnicos municipales del grupo David Arrabalí suben al pequeño montículo desde el que se otean a placer las playas de El Palo y Pedregalejo. Y se ven aún así inmensas en la lejanía. El mejor balcón desde dominar Málaga este con la mirada. La vista llega hasta la recoleta bahía.

De acompañantes, el conocido activista vecinal y miembro de Málaga para la Gente, Paco Leal, y el vocal de la junta de distrito por esta formación en El Palo Rodrigo Muñoz. Nada más llegar, empiezan todos a reírse, a sonreírse socarronamente. ¿Qué pasa?, pregunta el visitante. El primero que habla es Eduardo Zorrilla:«Ya está, ya somos víctimas de la contraprogramación». Hace días, como explica Leal, el Lagarillo Blanco estaba abandonado, sucio, lleno de basuras, y de repente, al menos la porquería se ha disipado del entorno. «Es que tiene un arte el equipo de gobierno del PP... vamos a ir haciendo mociones de toda la ciudad y así poco a poco la van a ir limpiando;no te creas que se está probando como una medida efectiva», afirma irónica la concejal Remedios Ramos.

El descenso por las escaleras de tierra y madera se hace difícil. Los tramos son gigantescos. Justo en esta parcela, los pinos carrascos esponjan la zona, pero en la ladera oeste, el monte está más pelado que la arena de las playas de El Palo. Luego, cuando llueve a traición, que en el clima mediterráneo subtropical del que disfrutamos son muchas más veces de las deseables, estas laderas erosionadas hacen de toboganes del agua, que va arrastrando a placer todo lo que ese encuentra a su paso, entre piedras, troncos, y que a su vez, con la fuerza de la caída se va llevando infraestructuras por delante, va inundando en su caída, y acaba colapsando en la cota más baja, la franja marítima.

Por eso, Zorrilla subraya que son esenciales mejoras medioambientales, como especifica en el punto primero de la moción que presentarán el próximo lunes en la comisión de Medio Ambiente, y entre ellas se refiere a la reforestación del espacio. «Nuestra propuesta pasa porque este espacio privilegiado en el Monte San Antón, con unas excelentes vistas de la ciudad, las mejores, se convierta en una verdadera zona verde y un parque público con unas adecuadas condiciones para su uso», puntualiza, añadiendo que «esto no puede ser un parque para usarlo una sola vez al año (romería)».

Otras de las demandas que a Paco Leal le parecen indispensables es poner a disposición de los vecinos unos baños en condiciones, que los de ahora están destrozados, que las fuentes públicas funcionen, sobre todo en la zona de barbacoa, así como solucionar los problemas de limpieza cada semana, «no que ahora está meses y meses sin que pase ninguna cuadrilla de limpieza». Pero hoy, lo cierto, y para ser justos, es que está limpio. «La contrapropaganda pepera;trabajan a golpe de moción de la oposición», culmina Ramos su teoría. Risas.

Informe sobre el interventor

El grupo municipal Málaga Ahora ultimaba ayer el recurso de impugnación del proceso de libre designación del interventor en el Ayuntamiento de Málaga, una plaza que cubrirá por elección de la junta de gobierno local el actual interventor de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Fermín Vallecillo.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, lamentaba ayer que el alcalde, Francisco de la Torre, aún no les haya facilitado un informe de la Secretaría General sobre si es procedente el proceso de libre elección del interventor en el Ayuntamiento, cuestión que fue aprobada por la mayoría de la corporación en la comisión de Economía y Hacienda el pasado 16 de febrero.

En un escrito del día 2 de mayo, la portavoz de Málaga Ahora hacía constar que el informe de la Secretaría General, que tenía que abundar en el proceso de libre designación así como en si se había pedido autorización a la Administración General del Estado para llevar a cabo este proceso, en vez de un concurso de méritos, igualdad y capacidad, aún no lo había recibido, y que habiendo preguntado a la misma, ésta les explicaba que no habían recibido indicaciones de Alcaldía para su elaboración. Por este motivo, Torralbo le exige al alcalde que dé cumplimiento al acuerdo plenario. De esto hace tres meses. La ‘cosas de palacio’ no debieran ir tan despacio.