Unos padres localizan al presunto autor del apuñalamiento de su hijo de 17 años en La Paz

«Sé quién ha agredido a tu hijo. También sé dónde vive. Pero no vayáis, que es peligroso. Yo no iría», le dijo una voz conocida al otro lado del portero electrónico. «Eso lo dices porque no es tu hijo al que han apuñalado. Es el mío», respondió la madre. Al colgar, le dijo a su marido que se vistiera. Tenían que salir en busca del hombre que la noche anterior, sin motivo aparente y sin mediar palabra, le había «rajado» la cara a Jaime (nombre ficticio), que tiene 17 años.

En la dirección que les habían dado, en la barriada de La Paz, residía un hombre de 38 años cuyas características físicas –delgado, cresta rubia y tatuajes– coincidían con las descritas por su hijo en su denuncia. Los padres decidieron llamar a la sala del 092 de la Policía Local. Los agentes identificaron al sospechoso y, al ver el nerviosismo con el que reaccionó, lo detuvieron.

El suceso ocurrió la madrugada del Lunes Santo. Jaime estuvo viendo la procesión del Cautivo con un amigo hasta que se produjo la famosa estampida en la calle Carretería. «No veas la que se ha liado, ha habido una pelea y todo el mundo a correr», escribió por WhatsApp a su madre. Ella, preocupada, lo esperó despierta. Al cabo de un rato, escuchó desde el sofá de su casa unos gritos que procedían de la calle. Ni se le pasó por la cabeza que fueran de su hijo. Hasta que él la llamó: «Mamá, me han cortado la cara».

Jaime contó a sus padres –mantuvo la misma versión ante la policía y ante el juez– que volvió con su amigo del Centro en autobús y se bajaron juntos en la parada de Vistafranca. Cuando pasaban por la calle Alcalde Joaquín Alonso, sobre las cuatro de la madrugada, se cruzaron con un hombre que caminaba por la acera de enfrente con tres menores.

Según el relato de la víctima, aquel individuo comenzó a insultarles, cruzó la calle y salió corriendo tras ellos esgrimiendo un cuchillo mientras los críos que lo acompañaban trataban de frenarlo. Sólo alcanzó a Jaime, al que, al parecer, lanzó varias puñaladas «con la intención de matarlo», precisó el menor en su exploración. Lo sabe, dijo, por la trayectoria –la primera habría ido dirigida al abdomen– y porque gritaba con insistencia: «¡Te voy a matar!». El joven pudo esquivar casi todas las cuchilladas, salvo la que le alcanzó en el pómulo izquierdo, que le ha dejado una fea cicatriz.

La agresión, que tuvo lugar el Lunes Santo, le ha dejado al menor una cicatriz en la mejilla izquierda

Tras su detención, a la mañana siguiente de la agresión, el sospechoso fue conducido a las dependencias de la comisaría del distrito Oeste de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación. El menor agredido y su amigo aseguraron que no habían tenido un desencuentro previo con ese sujeto ni había mediado discusión alguna esa noche. Ambos identificaron al arrestado como la persona que los atacó. Al comprobar los antecedentes del sospechoso, los agentes descubrieron que tenía cinco reseñas policiales por distintos delitos, entre las que destacan una por homicidio doloso en grado de tentativa y otra por lesiones, riña tumultuaria y tenencia de armas, así como dos órdenes de alejamiento aún vigentes.

El individuo fue puesto a disposición judicial investigado esta vez por lesiones –la causada a Jaime– y amenazas –al amigo de éste–. Negó su implicación en los hechos y mantuvo que, cuando sucedieron los hechos, él estaba acostado en su domicilio, versión que también dio su pareja, quien declaró en el juzgado que se fueron a dormir juntos poco después de la una de la madrugada. El acusado expuso en su defensa que podía haber alguien que se le pareciera mucho en el barrio.

La fiscal solicitó su ingreso en prisión provisional, medida que acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga. El caso, que se ha tramitado como diligencias urgentes, será juzgado hoy. El sospechoso se enfrenta a una posible condena a seis años de cárcel (cuatro por lesiones y dos por amenazas), pena que solicita para él la fiscal y también la acusación particular, ejercida por el abogado David Armada en representación de Jaime y su familia. El letrado ha pedido además que el menor sea examinado de nuevo por un forense al considerar que no se ha valorado debidamente el perjuicio estético de la cicatriz que presenta.