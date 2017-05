Un soterrado averiado

Fueron recibidos como un gran invento porque, entre otras cosas, al sustituir a los contenedores en superficie no dejaban ver la basura. Pero la realidad es bien distinta y las llamadas ‘islas ecológicas’ existentes en la ciudad aparecen tan sucias o más que los contenedores de toda la vida, con basuras acumuladas a su alrededor, Además, demasiadas veces los contenedores están averiados y fuera de servicio. Salvador Cortés escribe en las redes sociales de SUR sobre ello: «Me parece estupendo que haya contenedores soterrados: sirven de ayuda para el reciclaje, evitan los malos olores y la presencia de bichos varios, en fin, y hasta quedan bonitos en el espacio urbano; pero cuando se rompen, ¡ay, cuando se rompen!, tardan en repararlos demasiado tiempo, y además tengo entendido que cuestan mucho dinero tales reparaciones», y cuelga una fotografía de uno de esos contenedores soterrados averiados, que según dice, «está situado en el número uno de calle Reding, y no es la primera vez que se rompe, por lo que alguien debería averiguar qué es lo que causa su rotura. A ver si va a ser una maldición, ya que da la casualidad de que el reborde de acera que lo rodea, al no estar bien alineado, ocasiona numerosos, y aparatosos pinchazos en los neumáticos de los coches que osan aparcar junto a él, y, claro, supongo que los agraviados conductores se acordarán del preclaro autor de tan taimada trampa».

El Ayuntamiento anunció en marzo que iba a realizar una evaluación detallada del estado y funcionamiento habitual de los más de 400 contenedores soterrados que existen en la ciudad, con el fin de subsanar las carencias técnicas o de cualquier otro tipo que puedan presentar. Reconocía que dichas carencias generaban dificultades en el uso habitual de esas instalaciones, así como la interrupción temporal del servicio hasta que son resueltas. Y daba cuenta de que la mayor parte de los problemas detectados afectan al sistema de elevación de la caja en la que quedan depositadas las bolsas de residuos, lo que impide su posterior vaciado.

Por ello el Área de Sostenibilidad Medioambiental anunció que iba a aprovechar la renovación del contrato de mantenimiento de este tipo de contenedores, para acometer el arreglo de las deficiencias más urgentes y resolverlas antes del verano.

Explanada de la estación: baches reparados

Han tapado los dos baches que aparecieron en su sección hace unos días, el bache histórico y el del trienio ya están tapados», escribe José Manuel Molina, el lector que dio cuenta de dos socavones que llevaban tiempo sin ser reparados. «Ayer vi tapado el que estaba al principio de Armengual de la Mota, y esta mañana he visto tapado el de la Explanada de la Estación», dice. «Gracias al Ayuntamiento por taparlos y así evitar los riesgos de caídas, y gracias al Diario SUR y a usted por su sección, que nos permite a los ciudadanos colaborar para que mejore nuestra ciudad», concluye este ciudadano.

Banco roto. / Eusebio Córdoba

Amalia Heredia: banco quebrado

En la calle peatonal Amalia Heredia, que está situada entre el parque Chiquito de la Calzada y el Carril de la Chupa, hay un banco que está roto, según advierte Eusebio Córdoba, que envía la fotografía inferior en la que se aprecia que la pieza superior del banco está desplazada de su lugar.