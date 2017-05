Investigan a dos hijos y a una nuera de la mujer que pasó un mes muerta en su casa en Málaga

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha interrogado en calidad de investigados a dos hijos y a una nuera de la mujer de 77 años que fue hallada muerta en abril en su domicilio de la barriada de La Paz. La magistrada ha decidido abrir diligencias por posibles delitos de homicidio –sin especificar aún la modalidad, que queda a expensas de los análisis toxicológicos–, malos tratos y estafa. Las pesquisas apuntan a que los ahora investigados, que prestaron declaración en el juzgado el pasado viernes, habrían estado conviviendo un mes con el cadáver de la difunta, aunque la data exacta del óbito sigue pendiente del resultado definitivo de la autopsia, que depende de los estudios complementarios.

El hallazgo del cuerpo se produjo la tarde del pasado día 23 de abril, cuando otro hijo de la mujer, que además era su tutor legal, aunque no convivía con ella, acudió al piso y la encontró muerta en su habitación. En la vivienda sólo se hallaba su hermana, a la postre una de las investigadas, que en esos momentos estaba durmiendo la siesta en otro cuarto. Las otras dos personas que convivían con la madre eran otro hermano y la pareja de éste, que realmente eran quien se encargaba de su cuidado. Ambos, también investigados en la causa, se habían ausentado ese día para asistir a una comunión a la que estaban invitados.

La investigación trata de aclarar por qué la tuvieron tantos días sin amortajarla ni hacerle un funeral

Cuando descubrió el cuerpo sin vida de su madre, el hombre avisó a los servicios de emergencias. Los policías confirmaron la muerte y solo a simple vista observaron que llevaba mucho tiempo fallecida. Inmediatamente, avisaron a la comisión judicial para el levantamiento del cadáver. Agentes del Grupo de Homicidios acudieron a la vivienda para investigar las circunstancias del óbito, dado lo extraño del hallazgo. También acudió la jueza, el secretario judicial y el médico forense.

Tal y como informó SUR (ver noticia del 25 de abril), el cuerpo de la mujer estaba tumbado sobre la cama y cubierto por varias mantas. La ventana de la habitación estaba abierta y tanto en la entrada como en otros puntos de la casa había varios ambientadores repartidos para, al parecer, disimular el olor. Aunque inicialmente se pensó que llevaba unos días muerta, la autopsia reveló que en realidad podría tratarse incluso de un mes, si bien la data es todavía provisional hasta que finalicen los estudios al microscopio de las muestras recogidas durante el examen forense.

La investigación se centra en averiguar por qué la familia mantuvo el cadáver en el domicilio sin amortajarlo, sin hacerle un funeral ni enterrarlo. Una de las hipótesis que se plantearon inicialmente es si el motivo pudo ser cobrar la pensión de la anciana –de ahí que se investigue un posible delito de estafa–, si bien las declaraciones de los vecinos y de los propios investigados apuntan en otra dirección: la nuera sentía auténtica adoración por la mujer y no quería separarse de ella. Así lo manifestó ella misma a SUR, horas después del hallazgo del cadáver, cuando aseguró que más que una suegra era su hija. «Estábamos muy unidas y no me quería separar de ella, nadie puede entenderme, pero eso es lo que sentía», dijo. El deterioro de la enfermedad que sufría –padecía alzhéimer– la había convertido, afirmó, en su «bebé».

También queda por aclarar cuál fue la causa exacta del óbito y si la mujer recibió en vida todos los cuidados que precisaba, como sostienen tanto su nuera como varios testigos. Aunque la inspección ocular realizada durante el levantamiento del cadáver puso en cuestión que su estado de higiene fuese el adecuado, son varios los vecinos que han declarado que la nuera la atendía con mucho cariño y que siempre la tenía «muy limpia y aseada». A la vista de estas manifestaciones, se ha ordenado también una pericial psiquiátrica de los investigados que se realizará en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.