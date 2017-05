El musical, una herramienta al servicio de la educación

El Festival Con la Música a otra Parte arranca este jueves en el Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado. Organizado por el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, durante los días 11, 15 y 16 de este mes 420 escolares de 14 centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad expondrán los trabajos musicales ensayados durante el curso, y se contará también, en calidad de espectadores, con la presencia de estudiantes de otros centros educativos.

Los centros escolares que participan son los de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cupiana, Fernando Hernández Cánovas, Luis Braille y Paulo Freire; el Centro de Educación Primaria (CEP) Pablo Ruiz Picasso; los colegios El Atabal, Rosario Moreno y Santa Rosa de Lima y los Institutos de Educación Secundaria (IES) Carlos Álvarez, Mayorazgo, Miraflores de los Ángeles, Ntra. Sra. de la Victoria, Pablo Picasso y Profesor Isidoro Sánchez.

El principal objetivo de esta actividad es el de fomentar la práctica musical en grupo, así como facilitar el intercambio de experiencias que se llevan a cabo en los diferentes centros escolares de la ciudad. Agrupaciones de tipo instrumental, vocal o incluso de danza, van a participar en esta décimo séptima edición en la que se interpretarán obras de los más variados estilos musicales: autores clásicos, canciones infantiles populares, bandas sonoras de películas, temas de cantantes o grupos de actualidad.

La bella y la bestia

La adaptación musical de 'La bella y la bestia', por alumnos del CEIP Luis Braille, abre las actuaciones del festival este jueves. Dirige la adaptación el profesor Juan José López Camacho, quien señala, respecto al musical, que se trata de una forma interesante de fusión entre el teatro, el canto y la danza. “El teatro nos abre un gran abanico de posibilidades con los alumnos ya que es una forma de desinhibir y socializar a nuestros alumnos/as a la vez que trabajamos distintos elementos musicales”.

Según el profesor de música del Luis Braille, con estas adaptaciones “ponemos al alcance de los más pequeños la oportunidad de vivir la experiencia de montar una obra musical como en la vida real, incluyendo ensayos, montaje y una representación con público en un teatro de verdad”. Es así como los niños perciben desde todos sus sentidos esta fusión con una concepción espacial y temporal diferente a la cotidiana y más cercana a la fantasía y al juego, explica. “Esto permite a los niños movilizar una rica gama de experiencias de aprendizaje: propicia procesos de identificación que llevan a compartir diferentes emociones y avatares que viven los personajes, sugiere muchas realidades que favorecen el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico”.

La agrupación del CEIP Luis Braille se llama 'We have a dream' y está formada por alumnos y alumnas desde tercero a sexto de Primaria. Llevan varios cursos preparando pequeñas adaptaciones musicales que luego representans en el teatro. Por ejemplo, 'Pocahontas', 'Tarzán', 'Los Piratas del Caribe' , 'Aladino y la lámpara maravillosa', 'La Sirenita', o 'Mary Poppins' han sido algunos de estos musicales. “Con nuestro trabajo pretendemos alcanzar la magia, esa que no se comprende racionalmente, la magia de una leyenda, de un cuento, de historias que generosamente pueden abrirnos caminos en nuestra manera de pensar, de sentir. Personajes que ayuden a despertar vivencias propias y quizás, como en un sueño utópico, podamos crear una nueva realidad... y que ese sea nuestro secreto compartido”, comenta Juan José López Camacho.

Como colofón, el XVII Festival Con la Música a otra Parte será clausurado el 13 de junio en el Teatro Cervantes. En este acto se procederá a la entrega de obsequios a los centros escolares participantes en esta edición, así como de diplomas a cada uno de los alumnos.