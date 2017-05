Los mosquitos vuelven al entorno del Guadalhorce pese a las fumigaciones

Que los niños de Guadalmar salgan del colegio con una veintena de picaduras de mosquito no es normal. Como tampoco lo es que los pequeños que entrenan en el club de fútbol que está al lado tengan que abandonar las instalaciones en estampida por las nubes de insectos. Lo que sí que se está convirtiendo en habitual es que esta situación se repita periódicamente. Como ocurre ahora. Los mosquitos vuelven a hacer estragos en el entorno del río Guadalhorce a pesar del plan intensivo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, que contempla tres tratamientos semanales tanto en el paraje como en su entorno, además de una fumigación con cañones cada 15 días.

Un esfuerzo municipal que, de momento, no basta para acabar con las reiteradas plagas que las urbanizaciones de la zona vienen padeciendo desde que hace año y medio hizo acto de presencia el ‘aedes caspius’ o mosquitos de las marismas, una variedad que sin llegar a ser tan virulenta como el tigre, sí que es más agresiva que la especie común al provocar inflamación y reacciones cutáneas. La situación está siendo especialmente complicada en el colegio de Guadalmar, Julio Caro Baroja, hasta el punto de que los padres ya han trasladado a la dirección del centro (y ésta a la Delegación de Educación) que este viernes no llevarán a sus hijos a clase en señal de protesta. «Les aplicamos repelente por todo el cuerpo y su profesora le vuelve a echar la crema a media mañana, llevan puesta una pulsera e incluso un parche antimosquitos, pero vienen minados», relata Noelia Sánchez, madre de una pequeña de cuatro años que el lunes regresó del colegio con una veintena de picaduras. «Llevamos 13 años aquí y siempre ha habido mosquitos, pero lo que ocurre ahora es insoportable porque ni siquiera se puede salir a la calle», se queja esta vecina de Guadalmar.

La sensación entre los residentes de la zona es que en vez de ir a mejor, van a peor. «Sabemos que se está fumigando pero como no se ha frenado el problema en su momento se ha descontrolado. La realidad es la que es. Si antes no había larvas, según los últimos informes, y ahora estamos otra vez peor es evidente que lo que se está haciendo es insuficiente», expone la representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Amanda Bronitt.

En este sentido, el Ayuntamiento anunció ayer que las fumigaciones que se están realizando en el entorno del paraje natural se extenderán a las zonas verdes y espacios comunes de las urbanizaciones. Para ello, los interesados deberán realizar la petición al teléfono gratuito del Área de Sostenibilidad Medioambiental 900 900 000. Además, ha solicitado a la Junta de Andalucía (administración competente en la gestión y conservación del espacio protegido) para aplicar este tratamiento en las franjas colindantes del paraje con el objetivo de crear una especie de barrera de unos 150 ó 200 metros en la mota de la desembocadura. Por último, también se le ha pedido que facilite a los operarios de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas el acceso a la totalidad de los bordes de las lagunas, así como a las islas interiores mediante una pequeña embarcación. Así lo anunció ayer el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, quien achacó el nuevo repunte al temporal de levante, «que favoreció la evolución de las larvas en los charcos que quedaron», además de asegurar que en los últimos controles realizados la semana pasada no se encontraron larvas.

Desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente se ofrece total colaboración, pero reiterando su mensaje de que el control de plagas es competencia de los ayuntamientos. En este sentido, desde la Delegación de Educación también aseguraron que se va a instar a la administración local para que realice «una especial vigilancia en las zonas anexas al colegio por si existieran concentraciones elevadas de insectos y actúe en consecuencia».

Mientras tanto, los vecinos exigen soluciones. «Estamos peor que nunca. Los últimos días están siendo terribles. No discuto que el Ayuntamiento esté trabajando, pero es que como no se sienten ambas administraciones y pongan más dinero sobre la mesa esto no se puede arreglar porque lo que hace falta es una actuación intensiva y continua», advierte el tesorero del Club Deportivo Guadalmar, Miguel Ángel Gómez.