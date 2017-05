Málaga Ahora impugna el proceso de libre designación del interventor municipal

A todos los grupos municipales de la oposición –a excepción de Ciudadanos que no puso ningún ‘reparo’– les pareció poco ortodoxo desde el primer momento el proceso de libre designación para cubrir la plaza de interventor en el Ayuntamiento. De hecho, esta sección ya se hizo eco en enero, justo después de salir la convocatoria de plaza, de que el grupo socialista estimaba que el interventor no podía estar unido por un cordón umbilical al equipo de gobierno porque elegirle así es poco transparente y discrecional y podría restarle al elegido imparcialidad y objetividad, y sobre todo independencia, como explicó la portavoz Mari Carmen Moreno. IU-Málaga para la Gente argumentaba que no era un proceso serio cuando había tiempo para una elección formal por concurso, alegando que la libre designación es sólo para circunstancias excepcionales, como apuntó su líder Eduardo Zorrilla, a lo que la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, adelantó que estudiaría impugnar el proceso de libre designación del interventor porque «un dedazo del alcalde no garantiza la independencia de un habilitado nacional», como recordó ayer.

viene de... El interventor que era vox populi

El viernes día 5 se aprobaba quién será el nuevo interventor, Fermín Vallecillo Moreno, elegido por el alcalde Francisco de la Torre, con el plácet de su junta de gobierno, nombramiento que acertó el funcionario Wenceslao Alonso en una acta de manifestaciones ante notario cuatro meses antes de que se produjera, precisamente el pasado 17 de febrero, como publicó ayer esta sección.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, anunció ayer a este periódico que ya tenía finalizado el escrito para impugnar el proceso ante el Contencioso-Administrativo, y que en esta semana presentará el recurso. Las funciones del interventor en una corporación local son de primer orden ya que realiza, según la normativa, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad.

Torralbo subraya que antes de llegar a este extremo, Málaga Ahora llevó a la comisión de Economía el 16 de febrero una moción en la que ponía sobre la mesa que no se apreciaba suficiente justificación por parte del equipo de gobierno del PP para elegir la libre designación. La corporación municipal aprobó pedirle un informe a la Secretaría General sobre este particular –que Torralbo subraya que aún no ha recibido– y también salió adelante un acuerdo por el que se especificaba, según las actas del pleno, que no se «cubrirá por libre designación la vacante de interventor general».

Como el pleno no tiene competencias en este asunto, el equipo de gobierno del PPno cumplió el acuerdo, como se puede apreciar una vez ya finalizado el proceso. Nada nuevo bajo el sol. Yeste es el motivo por el que Málaga Ahora impugnará la provisión del puesto por libre designación, lo que no tiene nada que ver con quién ha resultado elegido. Torralbo alega que la plaza de secretario general del Ayuntamiento, que ocupa Venancio Gutiérrez Colomina, se realizó a través de un concurso, el mismo que debe regir para todos los habilitados nacionales, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad; que en el proceso de libre designación del interventor no se han justificado mínimamente las razones que motivan la excepcionalidad, así como la falta de autorización del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas Locales, como se especifica, entre otros motivos, en el escrito al que ha tenido acceso SUR.

Cártama y la Mancomunidad Occidental

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobaba el pasado 5 de mayo, el nombramiento como interventor a Fermín Vallecillo, a proposición del alcalde Francisco de la Torre. Todos los candidatos, Vallecillo junto a seis más, cumplían los requisitos (haber ejercido en una entidad local con más de 400.000 habitantes y haber manejado de presupuestos de 80 millones de euros, entre otros). Su elección, según el acuerdo, es «por una mayor experiencia profesional ajustada y específica al puesto que se convoca».

Vallecillo, cuyo currículo fue facilitado ayer por el Ayuntamiento a este periódico, es licenciado en Ciencias Económicas, administrador de fincas, y funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Subescala Intervención-Tesorería de categoría superior). Actualmente ejerce como interventor general de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (2007-2017), y ha sido interventor del Ayuntamiento de Cártama (1998-2006) y en el Ayuntamiento de Íllora, en Granada (1997-98). Atesora más de una treintena de cursos específicos sobre economía e intervención, más de una decena de cursos en los que ha impartido como docente y otros tantos como coordinador, seis publicaciones en revistas especializadas así como colaboración en un libro sobre el régimen fiscal del agua. Entre sus méritos está hablar y escribir en inglés y el dominio de programas informáticos de su área.