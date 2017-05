El interventor que era vox populi

Wenceslao Alonso, funcionario del Ayuntamiento más conocido por su apodo Wenchy, no tiene dotes adivinatorias, nunca hizo un curso sobre pitonisos y adláteres y no se constata que fuerzas del más allá durante la noche le susurren al oído las cosas que van a pasar. Wenchy no es mago. Nada más alejado de la realidad. Sólo tiene que hacer lo que haría un buen abogado:pone el oído, está atento de cuál puede ser la ‘jugada’ de nombramientos de jefaturas y altos puestos, se va ante notario y hace un acta de manifestaciones. En la realizada el pasado 17 de febrero de 2017, Alonso explica que la junta de gobierno local había aprobado las bases para la convocatoria del puesto de interventor general mediante el sistema de libre designación, y acaba diciendo que con toda probabilidad el nombramiento recaerá en el funcionario Fermín Vallecillo Moreno. Este periódico se hizo eco de que se había producido esta acta de manifestaciones, pero obviamente no dio el nombre del ‘elegido’ porque todavía ni se habían presentado los candidatos. El proceso era incipiente.

Esta convocatoria tenía el cometido de cubrir el puesto de la Intervención General que ocupaba José Antonio González, que se había jubilado en noviembre y se había quedado por tanto haciendo las veces el interventor adjunto Emilio González, que no quiso optar a la plaza por libre designación ni quedarse en su puesto, y cogió las de villadiego en marzo y se marchó de interventor al Ayuntamiento de Nerja. En su lugar se quedó de forma accidental Rafael Zavargo, pero el devenir de la cosa económica siguió y en días atrás tuvieron que nombrar también de forma accidental a Álvaro Sánchez, actual jefe de Fiscalización de Datos ante la jubilación del anterior, y tras estar la plaza tres días sin responsable.

Pues bien, el Ayuntamiento de Málaga ya tiene interventor nombrado desde el pasado viernes 5 de mayo, y es justamente el mismo al que ya le adjudicaban el puesto el pasado mes de febrero en los pasillos. El vox populi se hizo interventor. Bingo.

Lo único que hizo Wenceslao Alonso, que ya hemos dicho que no es adivino, fue testar quién iba a ser el agraciado, como en otras diez ocasiones (con diez jefaturas municipales) en las que ha hecho lo mismo declarando cuál iba a ser el afortunado ante notario y acertando.

Para el puesto de interventor se habían presentado otros seis candidatos, algunos tan conocidos en el mundillo de los habilitados nacionales en Málaga como el interventor de la Diputación Jorge Martínez;o el viceinterventor del Ayuntamiento de Marbella, José Calvillo Berlanga.

Fermín Vallecillo, del que este periódico solicitó ayer su currículo al Ayuntamiento pero aún no lo tiene a su disposición, es actualmente interventor de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Libre designación es en realidad a libre albedrío del alcalde Francisco de la Torre, con la aprobación de la junta de gobierno local, siempre y cuando se motive por qué se le ha dado la plaza al elegido. Como explica el acuerdo, comprobado que todos los candidatos cumplían los requisitos (entre ellos experiencia acreditada en el desempeño del puesto de interventor de entidad local con más de 400.000 habitantes, lo que contrastaba con sólo exigir que hubiese manejado presupuestos consolidados de 80 millones de euros) se elige a Fermín Vallecillo porque la circunstancia que le diferencia es «una mayor experiencia profesional ajustada y específica al puesto que se convoca», según se aprobó el pasado viernes en junta de gobierno local.

Ediles populares y gastos en viajes

Publicaba ayer esta sección una información amplia sobre las agendas públicas de los concejales, que siguen sin calar del todo, y se hacía alusión a que no especifican, al igual que hacía el exalcalde de Londres Boris Johnson (el díscolo pro-Brexit), que ya en el año 2014 alardeaba de ser el ‘mayor’ más transparente del Viejo Continente, a qué actos iba a acudir antes de que ocurrieran, con quién comía, quién pagaba las viandas, de qué se hablaba en el almuerzo, proyectos alrededor de esa comida, qué regalos personales recibía, de qué empresas, qué le costaban sus viajes, si subía en ‘business’ o turista, en qué hoteles y de qué categoría...en fin, no decía qué comía o si tomaba café a media tarde, pero en general su vida era muy transparente. Ayer, el edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez quería hacer constar que el alcalde y él, al menos, sí explicaban los gastos de sus viajes (aunque no de comidas en general en su vida diaria profesional). Una vez supervisada la información vía web, cabe decir que también incluyen sus desplazamientos de forma actualizada los populares Mario Cortés, María del Mar Martín Rojo y Elvira Maeso. El regidor ha realizado ocho viajes en lo que llevamos de año, cuatro a Madrid, a Londres, Roma, Valencia y Sevilla, que han costado 3.217 euros. Se hace constar que De la Torre siempre viaja en turista y por ser mayor de 65 años, el precio se reduce un 50% en la mayoría de los casos; y que a veces es invitado a los eventos.