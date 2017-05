Archivan la causa por supuesta discriminación racial al actor Will Shephard durante la feria

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha acordado el archivo provisional de la causa abierta después de la denuncia que fue presentada por el actor Will Shephard -conocido por su papel en la serie de televisión ‘Mar de Plástico’- por una supuesta discriminación racial en una caseta durante la pasada Feria de Málaga, según han confirmado fuentes judiciales, quienes han apuntado que la razón es porque no se habría podido localizar a ninguna de las personas que denunciaron los hechos, entre las que se encuentra el artista.

En concreto, la medida se toma después de que se haya intentado localizar sin éxito en diversas ocasiones a los denunciantes para que declarasen respecto a lo ocurrido. Así, finalmente se decidió archivar la causa de forma provisional, después de que los letrados de la defensa lo solicitasen, aunque las citadas fuentes han explicado que la causa fue declarada compleja, por lo que ésta se podría reabrir si se les encuentra.

Tras ponerse en contacto ayer con el actor, Shephard ha asegurado que no entiende lo que ha podido pasar para que no hayan dado con él y ha achacado lo sucedido a «algún error en la gestión». «Mañana -por hoy- me pondré en contacto con el juzgado para ver qué es lo que ha ocurrido», ha apuntado el artista.

Ha dicho que llamará a los propietarios de la caseta en la que ocurrieron los hechos para intentar llegar a un acuerdo sobre este asunto y solventarlo. «Con una simple disculpa hubiera sido suficiente, tal vez de esta forma podamos solucionarlo y sería un mensaje positivo el que se transmitiría», ha señalado.

Hay que recordar que el actor gallego de origen dominicano relató que el incidente ocurrió en la caseta Maná, en la que estaba haciendo cola para entrar junto a su hermana y una amiga asiática, además de otros dos allegados de origen latino. Según expuso, cuando les tocó entrar les dijeron que no podían pasar porque no tenían sello, lo que a su juicio es «una extraña excusa porque los demás entraban sin problema». Shephard y sus acompañantes pidieron explicaciones y entonces, el otro portero, que conocía a su hermana, se dio cuenta de que era el actor de ‘Mar de plástico’ y les dejaron entrar, a lo que accedió para avisar a un amigo que estaba dentro de que se marchaban por el trato recibido, siempre según la versión que ofreció el artista, quien añadió que, junto a unos amigos, pidió la hoja de reclamaciones, lo que motivó que también la cumplimentasen otras personas que tampoco habían podido entrar «casualmente todas negras o con rasgos latinoamericanos».

Responsables de la caseta, con quien este periódico intentó ayer ponerse en contacto sin éxito, calificaron en su momento de «completamente incierta» la denuncia. «Se les paró porque la caseta estaba completa y cuando pudieron, entraron sin problema; aunque luego salieron diciendo que se les había discriminado», afirmaron y anunciaron que llevarían al actor a los tribunales por denuncia falsa.