Apuñala a un vendedor del mercado de Huelin que lo persiguió por robar dulces

Estaba atendiendo a un proveedor cuando vio de reojo una mano que se deslizaba sigilosamente por la mercancía de su puesto de especias en el mercado de Huelin. Juan Manuel se asomó y observó, pegado al puesto de al lado, como si intentara hacerse invisible, el rostro del hombre que acababa de hurtarle un paquete de roscos. Al verse descubierto, el sujeto salió corriendo.

Juan Manuel Roa y su hermano Antonio, que regenta un puesto de encurtidos en otro pasillo y a quien al parecer, siempre según su versión, el mismo individuo acababa de hurtar dos paquetes de tortas de algarrobo, salieron tras él. Lo persiguieron hasta su vivienda, situada en la calle Vargas Ponce –una peatonal junto al mercado– para recuperar los artículos. Sin embargo, el sospechoso abrió y, presuntamente, apuñaló a Antonio en el costado izquierdo.

Al cierre de esta edición, el vendedor, de 38 años, permanecía ingresado en el área de observación de Urgencias del Hospital Carlos Haya con una herida de arma blanca de cuatro centímetros de profundidad. «Afortunadamente, no le ha dañado ningún órgano y su vida no corre peligro», cuenta Juan Manuel. El presunto agresor, de 34 y de origen magrebí, ha sido detenido.

El suceso ocurrió unos minutos después del mediodía de ayer. Los dos hermanos avisaron a la policía y esperaron la llegada de las patrullas en la puerta de la vivienda del sospechoso. «Llamamos con insistencia a la puerta para recuperar lo que habían robado. Nos habría bastado con que lo devolviera y pidiera disculpas», relata Juan Manuel. «Mi hermano, que había ido a llamar por teléfono a la policía, me dijo que yo tenía el puesto lleno de gente y que me acercara a atender, que él se quedaba esperando a la patrulla». Así lo hizo, pero, «a los 10 segundos», Antonio apareció en el mercado sangrando y le dijo: «Juanma, me ha dado una puñalada, no avises a mamá (para no preocuparla, aclara su hermano)».

La víctima se encuentra ingresada en el Hospital Carlos Haya tras recibir una cuchillada en un costado

Un par de minutos después, llegaron las primeras unidades de la Policía Local y de la Nacional. Los agentes detuvieron al presunto agresor, quien también presentaba unos cortes en los brazos. Tras ser asistido en un centro sanitario, fue trasladado a la Comisaría Provincial para instruir las diligencias del caso.

Según Juan Manuel, el suyo no fue el primer hurto que el individuo supuestamente había protagonizado durante la mañana de ayer en el mercado de Huelin. «A una vendedora de otro puesto le robaron un paquete de yogures. Ya es bastante complicado sacar adelante un negocio para que te llegue algún gracioso y te quite lo que es tuyo. Cuando no es una garrafa de aceite, es la cartera de una clienta», se queja el comerciante. «Y encima, apuñalan a mi hermano por unos roscos que valen dos euros y medio; no puede haber nada más bajo».

La de ayer fue la segunda agresión con arma blanca en la provincia de Málaga en las últimas 48 horas. La madrugada del domingo, una menor de 16 años fue detenida por la Policía Local de Marbella acusada de darle un navajazo a un joven de 19. Unos agentes interceptaron a la chica en San Pedro Alcántara cuando era perseguida por cuatro amigos del agredido. Poco después, los policías encontraron el arma blanca junto a un vehículo estacionado en las inmediaciones.