Los vecinos de Teatinos retoman las movilizaciones en demanda de un instituto

La plataforma Pro Mejoras Educativas en Teatinos Oriental, Prometo, ha retomado las movilizaciones en demanda de un instituto en la zona. En junio fue la anterior movilización, y los padres y madres de estudiantes han estado esperando que se adjudicara el proyecto de obras de esta nueva infraestructura, algo que se está retrasando más de lo previsto. En agosto se adjudicó el proyecto, que tenía que estar redactado para el mes de enero. Según ha conocido este periódico, la Agencia Pública Andaluza de Educación ya tiene este proyecto, pero se está en fase de ajustar y matizar algunas de las propuestas técnicas.

Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo, ha señalado que los estudiantes de esta populosa barriada se enfrentan a un nuevo curso sin los problemas de los anteriores resueltos. Los alumnos tendrán que escolarizarse en los institutos Universidad Laboral, Torre Atalaya o Salvador Rueda, alejados del barrio, lo que les obliga a utilizar transporte escolar. Mientras que no llega el prometido instituto de Teatinos, la Universidad Laboral y el Torre Atalaya no dejan de incrementar el número de alumnos y de líneas o clases: en este próximo curso la Laboral tendrá once grupos de primero de ESO y el Torre Atalaya 9, uno más, respectivamente, que en el actual. Centros que, recordaba la portavoz de la plataforma, estaban previstos para diseñar cinco líneas cada uno. De esta manera, la Laboral cuenta con más de dos mil alumnos y “algunas clases se han tenido que pasar a horario de tarde por falta de espacio”. También en este centro, ha denunciado, se ha tenido que habilitar un aula en una antigua sala de calderas. Para el próximo curso serán necesarias tres aulas más y hay también aulas prefabricadas para los de FP.

La portavoz de la plataforma ha denunciado la dejadez de la administración y el reiterado incumplimiento de sus compromisos . Este nuevo retraso en la adjudicación de la obra puede suponer que el instituto no esté para el curso 2018/19. Para ese año saldrán seis cursos que terminan Primaria en el Almudena Grandes. Y aunque la consejera prometió un segundo instituto para el barrio, no está contemplado en el plan de infraestructuras educativas, por lo que los padres aseguran sentirse "engañados una vez más".

Han participado, entre otras, las asociaciones de madres y padres de los CEIP Denis Belgrano, Carmen de Burgos, Denis Belgrano, Rectora Adelaida de la Calle y Almudena Grande, los IES Universidad Laboral y Salvador Rueda y las asociaciones de vecinos Parque Teatinos, Teatinos Alto y Teatinos-Justicia

En agosto fue adjudicado el proyecto del esperado instituto. El estudio IDOM Ingeniería y Consultoría ha sido el responsable de la redacción del proyecto por 279.271 euros, mientras que la empresa Geosand Estudios Geotécnicos y Medioambiental hizo el estudio geotécnico por un importe de 7.001 euros, lo que hace un presupuesto total de 286.272 euros.

El instituto se ubicará en una parcela de 8.750 metros cuadrados y contará con una superficie construida de alrededor de 5.000 metros, distribuidos entre zona docente, zona de administración y espacios complementarios y exteriores. Contará con cinco aulas por cada nivel de Secundaria más cuatro aulas polivalentes. El instituto de Teatinos, demandado por los vecinos desde hace años, cuenta con una dotación presupuestaria de 5,6 millones de euros. La Consejería de Educación adjudicó en verano el proyecto para la construcción del instituto, que tendrá capacidad para 600 alumnos de Secundaria.