Muchas carencias en Chilches-Costa

En alguna ocasión hemos recogido algunas quejas o denuncias provenientes de Chilches-Costa, fundamentalmente en verano y debido a que es una zona que, como el Rincón de la Victoria o la Cala del Moral, es un núcleo donde suelen residir muchos malagueños en la época estival aunque también fuera de ella. En esta ocasión nos escribe Alberto Ollero Malagón en calidad de vecino de Chilches-Costa y representante de su comunidad, para expresar su disconformidad y el trato recibido por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para los ciudadanos de ese enclave. «Quizá lo sepan, o no, pero su amplio municipio empieza donde vivimos aproximadamente 1000 vecinos, en la Avenida Brisa del Mar», escribe dirigiéndose al Ayuntamiento de Vélez-Málaga. «Puede que sólo les importe Vélez y Torre del Mar. O Torre del Mar y Vélez. Pero además de esas localidades, existe Chilches, Benajarafe, Cajiz, Almayate, Valle Niza, Trapiche...etc. Desconozco si ustedes hacen un trato diferenciado entre vecinos o población de Torre del Mar/Velez y resto de localidades, pero con sinceridad parece que sí. Mi comunidad, de 52 vecinos, paga aproximadamente 57.000 euros anuales de IBI y lamentablemente no recibimos nada a cambio de su consistorio (en la Avenida Brisa del Mar hay 9 comunidades). ¿Pueden ustedes explicarme por qué no tenemos iluminación, limpieza o seguridad en las calles? ¿Pueden explicarme, por favor, por qué tenemos que aguantar cucarachas, o ratas? ¿Por qué no podemos tener un paseo marítimo como Lagos? (Ya no pido Torre del Mar o Caleta...) ¿Por qué no podemos tener una antigua estación de tren limpia de grafitis, como tienen en Torre del Mar, o Vélez, o Benajarafe? ¿Por qué tenemos una playa llena de basura, de cables o tuberías? (o mejor dicho, ya apenas tenemos playa por su abandono y falta de mantenimiento) ¿Por qué nuestra ‘área verde’ no es más que un estercolero donde nuestros hijos no pueden jugar? ¿Por qué nuestro pequeño parque infantil son solo dos columpios en mal estado y sin protección para las caídas? ¿Por qué no podemos tener un acceso para personas con movilidad reducida? ¿Por qué no podemos hacer deporte andando o corriendo sin que sea un peligro para nuestras vidas? ¿Somos ciudadanos iguales para el Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez, o hay un trato diferenciado según donde vivas? ¿Ser socialista, no significa ser ‘social’? Nadie se merece vivir así. ¿Hasta cuándo hay que aguantar esto?». Muchas preguntas que merecen respuesta, porque por lo que cuenta, Chilches-Costa parece tierra de nadie.

Pintada en el torreón. / D. P.

Suciedad en el entorno de la torre

E l entorno de la torre del Atabal, en Puerto de la Torre, es un lugar que en primavera y en verano se llena de suciedad, según denuncia David Pacheco, un lector que envía a esta sección varias fotografías de ese lugar. Se lamenta este ciudadano de lo sucio que está ese enclave, con bolsas de plástico, papeles y demás desechos, además de las pintadas que tiene el torreón que hay allí situado, por lo que pide más limpieza en la zona y más civismo.