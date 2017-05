Las agendas públicas de los ediles no terminan de calar

Hace años que esta sección sacó una información de cómo Boris Johnson, el antiguo alcalde de Londres, periodista, político y un tipo carismático, que acabó por desgracia saliéndonos rana con su campaña a favor del Brexit, alardeaba por ser uno de los alcaldes más transparentes del Antiguo Continente (y seguramente de la Isla, como le llaman los británicos al Reino Unido). No sólo no colgaba su agenda antes de que se produjeran los hechos, sino que decía con quién comía, quién pagaba las viandas, de qué se hablaba en ese encuentro, qué regalos recibía, de qué empresas, qué le costaban sus viajes, si subía en ‘business’ o turista, en qué hoteles y de qué categoría dormía… en fin, no decía qué comía en esos encuentros o si tomaba café a media tarde, pero en general su vida era muy transparente para ser ‘mayor’ de la City. Aquí, poco a poco, ha ido calando, aunque no del todo, lo de que los munícipes cuelguen sus agendas, algunos a priori (es decir, antes de que sean las citas ) y otros a posteriori (a toro pasado). Pero muy lejos queda saber con todo lujo de detalles datos cómo quién paga una comida, no se conocen cuestiones concretas de viajes y cuantía de los gastos y, por supuesto, nada de conocer a qué dedican la asignación mensual de los grupos (7.322 € por cada partido más 500 € por cada uno de los concejales; 250 € en caso de concejal no adscrito).

En el equipo de gobierno del PP el primero que tuvo agenda pública fue, como era de esperar por ser la mayor autoridad de la ciudad, el alcalde Francisco de la Torre. Aún así estuvo años colgando sus citas una o dos semanas después de que acontecieran los hechos. Llegó en este mandato municipal el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, y empezó a hacerlo a diario, on line, y actualmente, junto a su compañero Alejandro Carballo, son los más transparentes con sus actividades a un mes vista. Es decir, en las agendas de ambos se puede saber que van a hacer durante todo el mes de mayo, a diferencia del resto de los ediles de la corporación. El alcalde maneja agenda on line y al día, aunque le supera en información por adelantado el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, (desde el viernes día 5) colgada la información hasta el lunes día 8. El edil de Urbanismo, Francisco Pomares, también suele superar a la media dando cuenta de sus citas en el día del calendario en el que estamos.

Del resto de los ediles populares los que más o menos lo hacen al día son el portavoz Carlos Conde, la responsable de Cultura, Gema del Corral, la concejala de Comercio, María del Mar Martín Rojo o la edil de Movilidad, Elvira Maeso, que suelen tenerla a disposición con un día o dos de retraso a lo más tardar (según comprobación a viernes 5 y domingo 7) Más rezagados están la edil de Deportes, Elisa Pérez de Siles; o la concejal de Fiestas Teresa Porras, que dieron sus últimos datos el 23 y 27 de abril, respectivamente.

Muy a la cola y casi sin cumplir este compromiso que se dio el equipo de gobierno el pasado mes de octubre de 2016, están el concejal de Turismo, Julio Andrade, que subió su último día de agenda el 7 de abril, el edil de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés; cuyos últimos datos son del 27 de marzo o la concejal de Accesibilidad, Paqui Bazalo, que aunque tiene la última el 27 de abril, cuenta con meses vacíos como febrero o marzo.

De los ediles del PSOE lo único que se puede decir es que no están y que aún no se sabe cuándo se pondrán al día aunque tienen intención de hacerlo, según consultas efectuadas por este periódico a los interesados. Además tampoco cuentan con una agenda institucional en su página web para suplir, al menos, la falta de información. La pestaña de Agenda en la ‘home’ del grupo municipal del PSOE está vacía. Por último, ni Málaga Ahora ni IU-Málaga para la Gente suben sus agendas a la página web del Ayuntamiento de Gobierno abierto (Organización Municipal), pero, al menos y aunque no sea lo mismo, cuentan con agendas institucionales del grupo municipal, en la que se especifican los actos a los que asisten ca da concejal, aunque cada uno de ellos no la tenga de forma específica. ¿Para cuándo datos de viajes, gastos en comidas o regalos como tenía el díscolo Boris Johnson en su página de Transparencia cuando era alcalde de Londres? Misterios de la Casona por resolver.

Campamento Benítez. Zorrilla vuelve a pedir transparencia

Eduardo Zorrilla. / P. R. Q.

Qué está haciendo el equipo de gobierno del PPen el campamento Benítez para poder abrirlo los fines de semana empieza a ser el secreto mejor guardado, al menos cuando el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, pregunta cuáles son los pasos que se están siguiendo. En primera instancia, Zorrilla preguntaba qué cuáles eran los estudios que se hacían para abrir el campamento, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, le decía que efectivamente se hacían estudios. Pero, ¿no era esa la pregunta?

En segunda instancia, Zorrilla preguntaba a Medio Ambiente qué estudios se llevan a cabo y copia de los mismos, y esta área indica que los realiza con Urbanismo, así como que Parques y Jardines está acometiendo una poda en la arboleda y que instalarán mesas y sillas. Es decir, de la copia de los estudios, nada; y de la previsión sobre qué se hará exactamente, menos.

Hay una máxima cuando alguien pregunta y un estudio o informe no está concluido, y es que puede estar en fase incipiente, o abordándose en ese momento, y aún le queda tiempo para cuajar. En las empresas privadas, cuando se pide información por algún asunto, cabe explicar en qué punto exacto se encuentra el tema y cuándo aproximadamente estará listo. ¿Tan difícil es decir ‘todavía no lo hemos concluido pero en un mes o dos, o el tiempo que estimen oportuno, estaremos en disposición de contestarle? Pues eso. Lo llaman transparencia.