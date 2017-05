«Tras el fin de una 'pax americana' de 70 años no sabemos cómo será la del futuro»

La tarea intelectual le ha movido siempre como economista, escritor y político. Sus energías a sus 87 años las reparte entre la cátedra de América Latina en la Universidad Pontificia de Comillas, la dirección de la revista &lsquoPensamiento Iberoamericano&rsquo y el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad, empeños en los que aporta la valiosa experiencia de un curriculum en el que 17 años los dedicó al Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor institución de crédito multilateral.

-¿La jubilación activa para alguien como usted consiste en seguir pensando?

-Sí. Siempre que lo permita la biología, la voluntad no me falta. Hay que seguir activos con todas las cosas que hemos hecho y seguimos haciendo en este mundo atribulado hacia el que vamos. En España estoy en una cátedra en Comillas, dirijo el Consejo Iberoamericano de la Productividad y Competitividad, y tengo algunas otras actividades vinculadas con la presencia en grandes temas económicos. En Uruguay mi misión principal es acompañar la vida económica del país. Dirijo una fundación -Astur-, recordando mi origen asturiano, aunque me sienta muy uruguayo. Está dedicada a explorar los problemas económicos del país, con especial dedicación al problema de los mayores, que al igual que en España, es uno de nuestros grandes desafíos en el que promovemos el envejecimiento activo. El Gobierno uruguayo ha puesto en marcha un sistema de cuidados para niños y mayores. Promovemos el envejecimiento activo.

-Alguien que ha sido un actor público de primera fila a nivel internacional durante tanto tiempo, habla de ésta como una época atribulada. ¿Es la más incierta que le ha tocado vivir?

-Sin duda alguna. Se están cerrando los 70 años más brillantes de la historia de la Humanidad. Es una afirmación que podría sostener con estadísticas, pero no es el momento. Lo cierto es que vivimos un momento que no sabemos valorar, sobre todo las nuevas generaciones, que piensan que todo esto está dado. No se trata de mirar para atrás, pero sí de reconocer cosas. Los caminos a partir de ahora son más complicados, y mire que yo soy de los que se adhieren al optimismo histórico para seguir en la buena dirección, pero va a costar. Es el fin de la &lsquopax americana&rsquo, que comenzó en 1945, hace setenta años. Ahora estamos ante otro tipo de &lsquopax&rsquo que no sabemos cómo será.

-Con la cruzada proteccionista de Trump, parece que se puede hablar de todo, menos de pax americana, al menos en el comercio.

-Trump removió muchas cosas vocalmente, pero en la práctica estamos viendo que hay matices como el haber renunciado a sus conflictos potenciales con Canadá o México, lo que da una idea de que una cosa son las intenciones y otra la realidad, pero en todo caso hay un periodo de potencial retroceso económico internacional y eso hay que alertarlo para los que hemos luchado toda la vida por un comercio libre y relaciones internacionales profundas. Estamos preocupados por los retrocesos que serían muy lamentables, porque ya sabemos adónde conduce el proteccionismo.

-¿Le teme más a Trump que a los efectos de la contracción del crecimiento de China?

-A las dos cosas. China se ha convertido ciertamente en el primer destino de nuestras exportaciones. Lo es para Chile, Brasil o Argentina, y creo que todo lo que pasa en China tiene consecuencias. China está desarrollando políticas inteligentes a la hora de asegurar tres cosas que en América Latina tenemos en abundancia: somos una gran reserva alimentaria, de energía y una gran reserva de metales. Todo eso hace que la región tiene un gran potencial, no sólo para China, también hay que pensar en India, que son 1.300 millones de personas, pero tenemos a Malasia, a Indonesia, a Vietnam. La irrupción de Asia es una de las grandes claves del futuro. Nos preocupa eso y algunas de las cosas que anunció la Administración norteamericana, como es la vuelta al proteccionismo. Nosotros, Uruguay, un pequeño país lideramos la Ronda Uruguay, que comenzó en 1986 y que presidí para el inicio de la Organización Mundial de Comercio, que hoy está en peligro. Podemos tener una involución y en eso perdemos todo.

-La iniciativa Mercosur no ha conseguido un gran desarrollo de los intercambios entre países de la región.

-Es cierto. Tenemos sólo un 17 por ciento de intercambios intrarregionales, y aunque el comercio creció mucho, estamos decepcionados por no avanzar más. No somos como en Europa, y hay que tener en cuenta también que nuestra base económica son los recursos naturales. Ahora, con la posible terminación de los acuerdos entre la UE y el Mercosur, Europa va a tener relación con toda una zona integrada, salvo dos o tres países que quedan fuera, pero eso es un hecho muy importante, una experiencia que Europa no ha tenido. Esto apunta a un comercio más activo, a más inversiones e intercambios tecnológicos, a mejor formación de recursos humanos y eso se puede acentuar en los años próximos. Espero que pueda aumentar la base de nuestro comercio recíproco, pero siempre habrá una diferencia fundamental, porque el grueso de nuestra exportación en América Latina, por muchos tiempo, serán alimentos, energía y metales.

-¿Le preocupa más el proteccionismo que el avance de los populismos, de los que América Latina tiene una larga tradición, con casos incluso de estados fallidos como Venezuela y para algunos México?

-Hay una diferencia central: México no lo es.

-Pero como Estado de Derecho deja bastante que desear.

-Uno puede discrepar de aspectos de la economía o de la sociedad mexicana, pero no estoy en absoluto de acuerdo en que se pueda considerar un Estado fallido. Venezuela sí está enfrentada a conflictos muy fuertes que tienen que resolver los venezolanos buscando un diálogo inteligente que permita fortalecer la democracia y vencer un desencuentro que puede llevar a resultados muy desagradables y peligrosos. Todos los países tenemos problemas, y el tema venezolano sigue siendo la gran preocupación de todos los países.

-Venezuela es un caso de libro del fracaso de las clases dirigentes en un país con grandes recursos.

-En general, le diría que hay una tendencia a mirar desde Europa los problemas de forma especial, en la que no se aprecian sólo ciertas cosas. En primer lugar, le diría que somos un continente de paz, hemos tenido nuestros conflictos. Cien años de paz, algo que ustedes lamentablemente no pueden decir. Somos un continente sin fronteras algo que tampoco se dice, pero la segunda ciudad de Buenos Aires es Uruguay: hay 300.000 uruguayos, y nunca le pedimos permiso a la Argentina. Nos instalamos allí, como el millón de bolivianos o los 500.000 nicaragüenses en Costa Rica u otros tantos peruanos en Chile. Son valores importantes., como la falta de limitaciones en el trato entre países. Problemas políticos, como la corrupción, se han revelado muy graves y tenemos que corregir, pero hay una cosa importante: que los generales están en sus cuarteles y las instituciones siguen funcionando. Nos falta perspectiva y abundan noticias muy fragmentadas, ligadas a situaciones de conflicto pero no a la construcción a lo largo de los años. ¿Tenemos fracaso en la clase política? Diría que sí. En muchos casos no ha estado a la altura de los desafíos. Uruguay ha sido un pequeñito ejemplo de lo contrario. La economía está estabilizada, y tiene el menor grado de pobreza. Tenía un 40 por ciento y ahora estamos en el nueve, con un ingreso per cápita que se acerca a los 20.000 dólares. Hemos sido un caso de equilibrio. Los tres partidos han sido gobierno y oposición.

-Una fiscalidad muy débil sigue siendo uno de los problemas para hacer Estados más sólidos y capaces en América Latina.

-Natural. A nadie le gusta pagar impuestos, y a nosotros tampoco, y en efecto uno de los grandes desafíos nuestros es la creación de estados modernos, eficientes, un Estado meritocrático y no un refugio del desempleo, y que tenga capacidad de afrontar los temas sociales, pero sobre todo capaz de impulsar un sistema educativo para preparar a las nuevas generaciones para un mundo especialmente complejo. Hay también bolsones de modernidad en los estados americanos. Le diría que algunas revoluciones se han hecho con el impulso del Estado, como la revolución agrícola en Argentina, la brasileña o la uruguaya. Son hechos de grandes proporciones como la de biotecnología en Cuba.

-¿De qué está más orgulloso en su labor de 17 años al frente del Banco Interamericano de Desarrollo?

-Yo he estado privilegiado porque la vida me ha brindado oportunidades de ver América Latina desde la investigación durante 13 años y después desde la experiencia en el banco, en periodos muy complicados: todo el tiempo de la década pérdida, la deuda, la modernización&hellip Estoy muy orgulloso de las dos etapas, como también de haber creado la Secretaría General Iberoamericana aquí en Madrid durante nueve años. Estoy muy orgulloso de todas las experiencias. Le doy gracias a la vida, a la Providencia y a mi país, porque Uruguay me ha permitido acceder a todas estas cosas.

-¿Qué visión tiene sobre una América Latina cada vez más dual, entre la creciente expansión de las ciudades y el peso del mundo rural?

-La urbanización es un efecto muy positivo. Es un avance y una oportunidad, con grandes problemas como el trabajo que las nuevas tecnología han cambiado. Las ciudades son la gran base del proyecto. A través de ellas llega la cultura, la economía. No son una maldición, sino una bendición. Hoy día el 80 por ciento de la población de América Latina vive en ciudades. En general no están creando grandes problemas. Ciudades de más de cinco millones tenemos varias: Sao Paulo, México, Santiago de Chile&hellip en España hubo un conjunto de ciudades que preceden a las cumbres iberoamericanas, se veía venir el problema. Y funciona para el intercambio de opiniones.

-¿Esperó muchos más resultados de esas cumbres en las que usted tuvo una labor tan importante?

-Siempre se espera más. Las cumbres son la iniciativa más importante de España desde la Independencia. Tan simple como eso. Una estupenda iniciativa que tiene que ver con la figura de del anterior Rey y del actual. Ambos han mostrado un afecto y una presencia importante, como los gobiernos de Felipe González y Salinas de Gortari, inmediatamente después Collor de Mello. Esa coincidencia en los años 90 fue clave. Mi sucesora en la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, está en la idea de potenciarlas. Es un instrumento de diálogo político. Tenga en cuenta que durante los primeros diez años, el único lugar que tenía Cuba para hablar con todos los presidentes eran las cumbres. Eso fortaleció el diálogo, los lazos económicos, el avance en temas sociales. En las cumbres se creó un sistema colectivo de jubilaciones, que no es poca cosa. Un ciudadano colombiano que trabajó 10 años en su país, trece en Panamá y quince en España... se jubiló acumulando las tres. Un tema de gran significado. En lo cultural, somos riquísimos. Lo que aportamos todos, incluidas las culturas africanas que son parte de nuestro profundo sincretismo.

-¿El gran reto de la región es la pobreza, ese 37%?

-La pobreza va a ser resuelta. El gran problema es la desigualdad, que es lo que tiene enojada a la gente. Todo el mundo mejoró pero si mejoró menos que el vecino es un lío bárbaro. Las clases medias se enojan, tiran abajo los gobiernos. En Uruguay, pasamos como le decía del 40 al 9 por ciento. Se pudo hacer con gran esfuerzo.