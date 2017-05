Los funcionarios de Urbanismo harán un curso para combatir el estrés laboral

Los trescientos trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo podrán acceder a un curso ‘on line’ de 45 horas en el que les enseñarán herramientas para combatir el estrés laboral. Esta iniciativa formativa, junto con otra de similares características para ponerse al día de los cambios en la normativa y gestión urbanística que deben aplicar en su día a día, va a ser contratada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que las ha sacado a concurso por un importe global de 11.000 euros.

Ambos cursos, el de «actualización en materia de urbanismo» y el de «control del estrés» fueron propuestos a los responsables de la Gerencia por parte del comité de los trabajadores, según señaló el concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares, quien valoró positivamente esta medida. «Me parece bien, pero no quiere decir que hay estrés en la Gerencia. El estrés no es culpa de nadie, ni siquiera de los jefes, es una situación que cada uno se provoca a sí mismo, por lo que el curso ofrecerá herramientas para aprender a manejarlo y afrontarlo», explicó Pomares, quien subrayó que se trata de que los funcionarios de Urbanismo adquieran habilidades para cuidarse a sí mismos. «Se trata de aprender a no perder los nervios y a saber dejar a un lado el trabajo cuando salimos de la oficina», añadió.

En cambio, desde el comité de empresa de la Gerencia de Urbanismo aseguraron que este curso responde a una sobrecarga de trabajo que padecen los funcionarios y que quedó reflejada en la última evaluación de riesgos psicosociales que se realizó en este organismo del Ayuntamiento. «En la mayoría de los departamentos de la Gerencia, los índices salieron disparados, en rojo», aseguraron fuentes del comité, quienes criticaron que aún no se han tomado medidas para corregir esta situación. «Estamos a un tris de que aquello explote. En 2013 éramos 322 trabajadores con un presupuesto para personal de 18 millones de euros, y este año somos 302 con un gasto de personal de 19 millones», manifestaron desde el comité de empresa, al tiempo que recordaron que, de esa plantilla recogida en el presupuesto de Urbanismo, al menos 12 funcionarios se encuentran desempeñando su labor en otros organismos del Consistorio.

«Si se jubilan dos empleados, solo meten a uno. Hay despachos en los que los expedientes se acumulan y acumulan en montañas de papeles. Visualmente, te estresa el contemplar esos montones de carpetas y no saber qué es lo prioritario», remarcó uno de los portavoces de los funcionarios de Urbanismo, quien aseguró que la situación resulta especialmente complicada en las ventanillas de atención al público. «Los usuarios protestan porque los expedientes tardan en salir. Los compañeros que atienden al público no dan abasto. Cada vez te exigen más, pero no ponen los medios necesarios para desempeñar tu trabajo», expuso.

La contratación activada por Urbanismo exige que ambos cursos sean ofrecidos por «profesionales en estas materias», apunta el expediente de licitación. Respecto al curso de estrés, indica que «tiene por objeto facilitar unas herramientas adecuadas a los empleados de esta Gerencia para la óptima gestión del estrés y ansiedad laboral». Los dos cursos serán impartidos por Internet, con una carga lectiva de 45 horas, y los empleados de Urbanismo deberán realizarlos fuera de su jornada laboral. El plazo para la prestación de este servicio es de dos meses.