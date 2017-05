La Fiscalía pide un mayor compromiso social para destapar los casos de maltrato a ancianos

Flor de Torres lleva años trabajando contra el maltrato a ancianos, pero insiste en que solo ha llegado a ver la punta del iceberg de un delito que califica de «invisible». El problema es que la víctima nunca denuncia, por lo que los agresores gozan de impunidad y se aprovechan de la dependencia física y emocional de los mayores. La solución, insiste la fiscal de violencia de género y violencia familiar: una mayor implicación social para destapar estos casos.

En los últimos 13 años, el Ministerio Público ha abierto en Málaga un millar de diligencias de investigación por malos tratos a ancianos. En la evolución de este periodo se observa que en 2011 hubo un pico con 111 casos en los que trabajó la fiscal y estos han descendido hasta los 53 del año pasado, según se recoge en la memoria de esta Fiscalía, elaborada por la propia De Torres.

Sin embargo, la fiscal insiste en que estas cifras no son representativas de la situación que viven las personas mayores. «Lo cierto es que no hay una estadística fiable y no sabemos en la realidad que nos movemos», apunta.

El gran problema para descubrir las agresiones a mayores no es otro que la falta de denuncias, ya que los padres no quieren hacerlo por el vínculo afectivo y de dependencia que les une con el maltratador. Y es que en la mayoría de los casos investigados por la Fiscalía, la víctima siempre suele ser una mujer que es la cuidadora de un hijo que tiene problemas de salud mental o con el consumo de drogas.

Al respecto, la fiscal asevera que, aunque también hay hombres mayores maltratados por sus hijos, en este tipo de delito contra ancianos hay un componente de género, ya que la gran mayoría de las víctimas son mujeres.

Pese a que el maltratador suele estar en el seno familiar, la Fiscalía también se enfrenta a casos en los que la persona que ejerce esta violencia es un trabajador externo, que actúa como cuidador de la persona mayor. «Conoce la vulnerabilidad de la víctima y se aprovecha de ella», señala De Torres.

En definitiva, los ancianos se convierten en «macrovíctimas», sobre las que se ejerce un maltrato físico y emocional, así como también económico. Este último aspecto se ha agravado por la crisis, ya que los hijos han regresado a sus casas y se han apoderado también de las pensiones de sus padres como fuente de ingreso.

La fiscal apunta que, en los casos investigados en Málaga, se da la circunstancia de que hay más agresores que víctimas. De Torres explica que son conductas que se van multiplicando dentro de una misma vivienda, por lo que no solo sufren la violencia de su pareja o hijo, sino también de otros familiares, como incluso los nietos.

Sufren así una gran desprotección. «Llegamos a tener un caso de una mujer de 102 años que estaba siendo maltratada. Es la indefensión más absoluta, la máxima a la que puede ser sometida una persona», añade.

De Torres asegura que la solución a esta problemática es social, ya que, a nivel judicial, las víctimas, por los lazos afectivos con sus maltratadores, se acogen a su derecho a no declarar. Lo hacen en virtud al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de testificar a los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, por lo que es muy complicado que, de esta forma, el proceso siga adelante.

En este sentido, la fiscal insiste en que debe haber una mayor implicación de la sociedad para denunciar estas situaciones. Pero los casos que llegan a la Fiscalía por este camino aún son pocos.

Asimismo, De Torres, que ha dado numerosas charlas sobre este problema para denunciarlo, asegura que hay que avanzar en la protección de las víctimas. «Hay que crear una ley integral para personas mayores y llevar el mismo camino que se sigue con la violencia de género, que es lo que estamos haciendo aquí en Málaga», concluye.

Teléfono de atención a las personas mayores: El 900 858 381 es gratuito y funciona las 24 horas del día.