El Conservatorio se queda sin los estudios de jazz, que la Junta concede al de Sevilla

Prepararon el proyecto curricular, las materias a estudiar y el contenido de las distintas asignaturas. Incluso diseñaron la prueba de acceso para este nuevo itinerario o especialidad. Pero la sorpresa en el Conservatorio Superior de Música ha sido mayúscula cuando han comprobado que la Junta ha concedido esta especialidad solo a Sevilla. Tanto como la indignación que ha causado esta decisión entre profesorado y alumnado de este centro, que tenía puestas muchas ilusiones en esta nueva especialidad, con una demanda creciente tanto de las asignaturas obligatorias como de las optativas relacionadas con las músicas modernas y en especial el jazz.

El profesor, pianista y director de la Big Band del conservatorio, Juan Ramón Veredas, explica que durante 2014 mantuvieron reuniones con responsables de la Consejería de Educación, junto con el conservatorio de Sevilla, para analizar la implantación de un itinerario de jazz dentro de las enseñanzas artísticas superiores. «En nuestro conservatorio hay una larga tradición en música moderna, que se remonta a principios de los años noventa, cuando el profesor y catedrático José Iglesias creó y dirigió durante años la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Málaga», explica. Y como llevan años trabajando en esta materia, tenían prácticamente elaborado el diseño curricular de esta especialidad, de cuatro años, con el contenido de cada asignatura. «Incluso me encargué de preparar la prueba de acceso», matiza el profesor. Quedaron para una segunda reunión, en 2015, pero este encuentro ya no tuvo lugar, o al menos los responsables del conservatorio malagueño no fueron invitados.

«Teníamos fundadas esperanzas, la Consejería contó con nosotros para planificar este itinerario», asegura el director

Hace unas semanas, y por medio de una instrucción interna, han conocido la implantación del itinerario de instrumentos de jazz, de la especialidad de interpretación. Y en la resolución que convoca las pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores para el próximo curso, la sede para las pruebas de este itinerario de instrumentos de jazz es el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

El director del CSM de Málaga, Francisco Martínez, asegura que no han recibido ninguna comunicación ni información, después de la reunión de 2014 en Sevilla, y que «teníamos esperanzas de que Málaga contara con este itinerario», tanto por la tradición de estos estudios en el conservatorio como por el interés que despierta en Málaga este tipo de música. «Teníamos esperanzas porque la propia Consejería contó con nosotros para aportar ideas y elaborar el currículum y contenido de los estudios», señala. Pero a pesar de este trabajo previo, que ha servido a los responsables de Educación, «nos hemos enterado de que se implanta este itinerario por la resolución publicada en el BOJA». Reconoce que «quizás Sevilla ha jugado sus cartas, creo que es un centro adecuado para la implantación de estos estudios, pero en Málaga tenemos al menos tantos méritos como nuestros colegas sevillanos para impartir las enseñanzas de jazz».

Tanto la asociación de alumnos como el consejo escolar se han unido a las quejas de la dirección y profesores. En un escrito enviado a la Consejería, el consejo escolar manifiesta su «profundo malestar e indignación por una resolución que considera indiferente a los méritos acumulados durante décadas por este centro en el campo de la música de jazz», y manifiesta su protesta por «el modo en que se ha decidido la vinculación de este nuevo itinerario» con el conservatorio de Sevilla, aludiendo incluso a la poca transparencia con la que se ha llevado el proceso.

Igualdad de oportunidades

Andrea Visiedo, presidenta de la Asociación de Alumnos, dice que «Málaga es la ciudad del jazz, la ‘Nueva Orleans’» y reclama «igualdad de oportunidades» para cursar esta especialidad. Román Muñoz, del consejo escolar, señala que las asignaturas relacionadas con el jazz son muy demandadas, y en algunos casos hay casi el doble de alumnos. Casi 150 estudian materias obligatorias y optativas relacionadas con el jazz y las músicas modernas. «No entendemos que Málaga sea discriminada de esta manera», zanja el profesor Veredas.