Derrapes por la cera

La cera adherida al pavimento ha sido este año menos protagonista que en años anteriores, y en ello parece haber influido el nuevo sistema puesto en marcha por el Ayuntamiento para tratar de quitarla. Aun así hay lugares donde la cera sigue adherida a la calzada y ello ha provocado algunos accidentes, como el que relata un ciudadano, E. Ledesma. «El miércoles, cuando circulaba en mi Vespa por la calle Carretería camino de mi casa, sobre las 15:30, al frenar en un paso de cebra a la altura de la calle Andrés Pérez tuve una caída que al llevar poca velocidad no fue grave, pero sí causó algunos daños en la moto y un rasponazo en mi pierna», relata. «Tras sufrir el accidente, salieron varios obreros a socorrerme, pues estaba tirado en el suelo, y paró una moto que una vez visto que no había pasado nada grave me comentó que a él le había pasado lo mismo», indica. Y es que según afirma este ciudadano, «la calle Carretería, entre otras, está llena de cera y la calzada está muy resbaladiza». «Hace un par de años mi hermano se cayó por el mismo motivo en la Alameda Principal y se partió un dedo», comenta. Y se pregunta a continuación: «¿El organismo que le corresponda no piensa quitar la cera de la calzada? ¿Tenemos que jugarnos la vida todos los días porque no quitan la cera de las calles? ¿Quién es el responsable?».

Está claro que la limpieza de las calles corresponde al Ayuntamiento, una responsabilidad ‘subsidiaria’ en este caso, pues no es el causante de que las calles se llenen de cera tras las procesiones de Semana Santa. La empresa mixta de limpieza Limasa puso a prueba este año un nuevo procedimiento con el fin de facilitar la retirada de la cera de los cirios caída sobre el pavimento mediante el uso de un tratamiento antiadherente que se echaba en el pavimento momentos antes de pasar las procesiones. El Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga ha mostrado públicamente su satisfacción por el resultado del nuevo sistema empleado este año, al considerar que con él se consigue la retirada de la cera sólo con un baldeo normal, aunque está visto que no en todos los lugares se ha mostrado eficaz. O ha faltado el baldeo final, como en la calle Carretería, donde los restos de cera permanecen aún transcurridas tres semanas desde que concluyera la Semana Santa. Ese mismo tramo de la calle ya fue protagonista otros años por caídas de motoristas, lo que llevó al Ayuntamiento a instalar carteles advirtiendo acerca de la presencia de cera en la calzada, unos carteles que este año no se ven.

Empedrado bajo el asfalto.

Explanada de la estación: un bache histórico y otro con un trienio

Quien no conozca cómo estaban asfaltadas las calles antiguamente puede verlo en el bache que ha dejado al descubierto los adoquines que se empleaban antiguamente como pavimento de las calles en la Explanada de la Estación. Es lo que propone un lector, José Manuel Molina, quien envía la fotografía superior y comenta: «se trata de la evolución de las calzadas romanas en las que se empleaban piedras más gruesas. Lo mismo debajo de los adoquines hay alguna».

Además se refiere a otro bache situado al principio de la calle Armengual de la Mota, junto a un banco y frente al centro comercial, que dice ha sido provocado por la realización de una zanja «que ha dejado al descubierto los tubos de protección de los cables. No sé el motivo por el que no se tapa este bache que es bastante largo y que lleva así unos tres años mínimo».