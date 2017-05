La comisión de Art Natura acaba sin pena ni gloria

La comisión de investigación del museo de las Gemas o Art Natura culminó ayer sin pena ni gloria. Además de no descubrir la pólvora, algo que se presumía desde hace varias sesiones, las conclusiones aprobadas no serán llevadas por este organismo creado ex profeso a la Fiscalía porque el PSOEno ha conseguido liderar ese frente entre la oposición, línea que fue inteligentemente dinamitada por el PPcon la ayuda de los votos de Ciudadanos. Pese a todo, y como adelantó la portavoz socialista Mari Carmen Moreno, las llevarán ellos solos, aunque no está nada claro que le sigan los grupos de izquierdas.

La comisión de investigación de Art Natura aprobó unas 70 conclusiones, entre las que sí llama la atención, por ejemplo, que se pone negro sobre blanco que este proyecto ha sido «el fiasco más grande de De la Torre como alcalde de Málaga», que incluían en sus conclusiones tanto el PSOE como Málaga Ahora, aunque no sale adelante ningún punto en el que se le pidan responsabilides políticas concretas, así que apenas se queda en tirón de orejas. Sí cuela el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en las conclusiones aprobadas que el resultado del fiasco, cuyo coste en las obras fue de 24 millones de euros, fue muy perjudicial para las arcas públicas por lo que es una actuación «reprobable de la que es responsable el alcalde». Pero después de que Francisco de la Torre acumule cinco reprobaciones, esta sólo suma una más. También se reprueba en conclusiones de IU-Málaga para la Gente, la actuación del ex secretario de Estado del PP Miguel Ángel Cortes, que fue el que medió para traer la colección de Royal Collections a Málaga y por la que obtuvo un «beneficio propio, 39.000 euros en asesoramiento». Entra en la tanda de tirones de oreja «la ocultación dolosa» del ex edil de Cultura y actual subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, que pidió que no se informara que el museo no iba a abrir «para no cabrear a media Málaga» cuando 60.000 personas se habían presentado a 140 puestos de trabajo.

Se hace valer y se aprueba que no había garantías ni avales, un asunto que ponen sobre la mesa el PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente, añadiendo el PSOE que «se considera probado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Royal Collections tenía condiciones leoninas» a favor de la mercantil. Esto da pie a que Ciudadanos, que ha conseguido que se salgan adelante todas sus conclusiones menos una, afirme en la primera que este caso, Art Natura, debe marcar un punto de inflexión en la gestión del dinero público, indicando que se «ha actuado con torpeza y con negligencia», pero de forma aséptica y sin señalar a nadie en concreto. Otro de los puntos aprobado (del PSOE y Málaga Ahora) es que el proyecto fue usado de «manera electoralista por De la Torre con campañas de publicidad y propaganda en fechas electorales

El PP ha hecho valer que ha existido la colaboración del equipo de gobierno y de los empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga en estas sesiones, lo que puede parecer una obviedad, pero a veces no se da el caso. También se aprueba que la adjudicación de las obras de micropilotaje a la empresa Ferrovial se hizo de acuerdo a la legalidad y se da cuenta de que en todas las causas abiertas entre el Ayuntamiento de Málaga y Royal Collections la Justicia le ha dado la razón hasta ahora al Consistorio.

Puerto de la Torre. Málaga Ahora y la ‘visita’ a la piscina

Málaga Ahora y vecinos.

La piscina del Puerto de la Torre, que ardió el pasado fin de semana, sigue siendo un lugar de peregrinación de la oposición para hacer valer la «dejadez» del equipo de gobierno del PPcon el inmueble que lleva cerrado cerca de dos años. Ayer le tocó el turno a la edil de Málaga Ahora Isabel Jiménez que quería entrar porque decía tenía una cita para visitarla a las 12.30 horas. El área de Deportes se la anuló, pero envió el recado al mail equivocado, precisamente a la de la portavoz del grupo, Ysabel Torralbo.

Anulada la cita, pero la interesada sin saberlo, como explicó Málaga Ahora, se presentó ayer por la mañana con su compañera Rosa Galindo, queriendo entrar con los vecinos (una treintena en la foto), como indican en Twitter. Al decirle el guarda que no podían pasar, se crea una polémica que acaba con la llegada de la Policía Local. Málaga Ahora se queja de que el área de Deportes no informara bien a Jiménez de que no podía ir mientras que la edil popular Elisa Pérez de Siles explica que otras veces han podido visitarla pero esta vez no por cuestiones de seguridad. «Pero lo único que querían es montar el show», añade.