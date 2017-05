Intrépido De la Torre

En ese ‘ránking’ de hemeroteca que deja para el recuerdo imágenes de todos los políticos en sus poses menos convencionales, las campañas electorales son, desde siempre, temporada alta para los fotógrafos. Aunque siempre hay excepciones. Es el caso del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que regala momentos que sacian ese hambre de ‘clic’ durante todo el año. Ya sea cubriendo una travesía a nado, sumándose a una carrera popular, encestando unas canastas o bailando zumba, al regidor le gusta integrarse en los lugares que visita hasta el punto de que no es extraño verlo ‘probarse’ en todo tipo de actividades. Ese carácter intrépido y sin miedo al ridículo que destila De la Torre queda desde ayer recogido en otra fotografía más para galerías y redes sociales.

Visitaba el alcalde el skatepark Rubén Alcántara, considerado uno de los tres mejores del mundo en su categoría y escenario, durante este fin de semana, del campeonato mundial de la BMX Vans Pro Cup, una disciplina olímpica que consiste en hacer acrobacias en una bicicleta en un circuito repleto de subidas y curvas (casi) imposibles. Sobre el papel, la agenda del regidor incluía un recorrido por las instalaciones, la presentación de la cita deportiva con patrocinadores y participantes y una declaración rutinaria sobre temas de actualidad ante los medios de comunicación que fueron a cubrir el evento. Pero todos los que siguen a De la Torre saben que no es raro que el alcalde improvise. El factor sorpresa, le dicen.

Y ayer lo hubo con creces. Ya en la sesión de fotos, a pie de pista, a De la Torre se le vio muy interesado por los detalles de esta disciplina que ha convertido a Málaga en un foco de atención. Eso, que su ciudad sea referencia, gusta al alcalde, a quien se veía francamente atento a las explicaciones que a su lado le iba dando Rubén Alcántara, campeón del mundo e impulsor de este skatepark que lleva su nombre. En un momento de la sesión de fotos uno de los organizadores le acercó una bici de competición para añadir valor a la imagen y De la Torre incluso se montó en un gesto espontáneo que todos aplaudieron. Pero quiso más. No había pasado ni un minuto cuando ya estaba sin chaqueta, con la camisa remangada y al pie de la escalera que daba acceso a la pista. Mientras se ponía el casco, el propio Alcántara le daba unas nociones básicas de manejo de la bicicleta, que es específica para este deporte que practica mayoritariamente gente joven. Porque De la Torre tiene 74 años, pero un espíritu y un estado de forma capaz de competir con los que le animaban desde los bordes del circuito.

El alcalde, en la bici de BMX. / Sur

El alcalde se probó (y se gustó) unos cuantos metros –bien la postura, erguida y sin apoyarse en el sillín–, incluso ascendió tímidamente por unas cuantas curvas, hasta que en una de las rampas quiso subir más de la cuenta pero sin el suficiente impulso. La bici no le respondió y De la Torre quiso poner los pies sobre la pared, pero el traspiés fue inevitable y terminó cayendo sobre su brazo derecho. Inmediatamente acudieron en su auxilio dos de los participantes en la prueba, pero el alcalde resolvió el asunto con sentido del humor y avisando que no era «nada» y volvió a subirse en la bici entre los aplausos del público, que contemplaba atónito la escena y en muchos casos sin dejar de grabar con el móvil. Pero no sólo completó el recorrido, sino que se atrevió incluso a pasar por el mismo lugar en el que había tenido el percance, del que ahora se recupera aunque no ha tenido consecuencias graves: alguna magulladura, un golpe en la cadera a la altura del fémur que le ha dejado «dolorido» y un jirón en la camisa. También le deja la foto. Una más para el álbum personal del intrépido De la Torre.