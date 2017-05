Reclaman a Espinosa el acta de edil y le llevan a los tribunales

Después de la tempestad vino una falsa calma y ayer empezó de nuevo el oleaje. Como los temporales. El escenario era el siguiente:las tres concejalas de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez, escenificaban que la ‘separación de bienes’ con el concejal rupturista Juanjo Espinosa, ahora edil no adscrito bajo el halo de Podemos, no se culminó tras el mes de octubre de 2016, que es cuando saltó a la prensa el escándalo de gastos en compresas, embutidos y alcoholes varios que el segundo presentaba con facturas a nombre de Málaga Ahora para justificar casi 4.000 euros. También se hacía eco este periódico de la queja de una asociación cultural, que aseguraba no haber emitido a Espinosa 800 euros en facturas, que éste presentó. Ayer, sus excompañeras volvían a la carga para poner sobre la mesa que Eudita, la empresa auditora que han contratado para fiscalizar las cuentas del grupo, concluía que Espinosa tiene aún 3.822 euros por justificar y que no sirven las facturas de supermercado que presentó.

Torralbo presentaba ayer una carta en el registro general del Ayuntamiento, en la que le demanda a Espinosa su acta de edil por «la pérdida de confianza provocada por estos hechos», es decir «las irregularidades detectadas en el uso de su tarjeta bancaria (3.000 euros eran extracciones en metálico), y el incumplimiento del código ético, el mismo que suscribió antes de presentarse a las elecciones por Málaga Ahora». El grupo municipal ya ha puesto el caso en manos de un abogado, que presentará demanda civil de resarcimiento de cantidades y por daños y perjuicios.

En cuanto a Espinosa, que se ha erigido como edil de Podemos en el Ayuntamiento, Torralbo subrayó que Málaga Ahora mantiene la línea de contacto con la formación morada. «Nosotros somos un grupo municipalista autónomo, pero sigue habiendo muchas personas de Podemos que trabajan en Málaga Ahora», subrayó.

Esos días del escándalo por las cuentas y la separación, en noviembre de 2016, subyacía, sin pruebas, que los gastos no habrían sido efectuados directamente por Espinosa para su uso personal. Había miembros y ediles del Ayuntamiento que, entre bambalinas, subrayaban que parecía que podría tener una relación más o menos directa con la campaña de Podemos, haciendo alusión a la extracción de dinero efectivo (600 euros) en Vélez-Málaga, fuera del ámbito del grupo en la capital. No obstante, este extremo nunca se probó fehacientemente pese a los comentarios reiterados. Como el caso irá vía demanda civil a los juzgados, a lo mejor se pone negro sobre blanco sobre en qué realmente se gastaron los casi 4.000 euros sin justificar del edil no adscrito, Juanjo Espinosa.

Edil no adscrito. Espinosa: «Deberían dimitir ellas»

Juanjo Espinosa. / P. R. Q.

El edil no adscrito Juanjo Espinosa, manifestó ayer que no iba a dejar el acta de concejal porque quienes tendrían «que dimitir son las tres concejalas, que dieron un golpe antidemocrático echando a las bases de Málaga Ahora, al negarles el voto en asamblea, y rompiendo de facto la participación en la organización». El edil no adscrito habló de que las concejalas traicionaron la organización de Málaga Ahora, y que el pueblo les puso ahí con 30.000 votos gracias al respaldo de Podemos. En cuanto a las facturas, Espinosa afirmó que presentó las que tenía a nombre de Málaga Ahora y que se ha puesto a disposición del interventor (accidental), pero que aún no le había llegado el acuerdo de pleno para fiscalizar las cuentas de los grupos. «El que urde toda la trama es Oliver Roales, que es el siguiente de la lista (de Málaga Ahora);no hay que ir más lejos», puntualizó.