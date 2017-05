El PSOE no consigue el apoyo de la comisión de Art Natura para llevar las conclusiones a la Fiscalía

La comisión de investigación del museo de las Gemas o Art Natura ha culminado esta mañana con sus conclusiones, las mismas que no serán llevadas por este organismo creado ex profeso a la Fiscalía porque no ha salido adelante a petición del grupo socialista que era el que lo promovía, como explicó la portavoz Mari Carmen Moreno. Pese a todo, y como adelantó Moreno, será el propio grupo socialista quien dé este paso, como puntualizó. Aún no se sabe, porque lo están estudiando, que otras fuerzas de izquierda se sumen en este movimiento, que no ha salido adelante por los votos en contra del PP y Ciudadanos. La comisión de investigación de Art Natura ha aprobado unas 70 conclusiones, entre las que llama la atención que se pone blanco sobre negro que este proyecto ha sido “el fiasco más grande de De la Torre como alcalde de Málaga”, que incluían en sus conclusiones tanto el PSOE como Málaga Ahora, y que ha sido adelante con los votos de la mayoría, aunque al no salir adelante ninguna conclusión para pedirle responsabilidades políticas, apenas se queda en tirón de orejas. No obstante, se hace mención de que el propio De la Torre reconoció en el seno de la comisión que la “gestión del proyecto podría haber sido manifiestamente mejorable”.

Se hace valer y se aprueba que no había garantías ni avales, una asunto que ponen sobre la mesa el PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente, añadiendo el PSOE que “se considera probado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Royal Collections tenía condiciones leoninas” a favor de la mercantil. Esto da pie a que Ciudadanos, que ha conseguido que se aprueben todas sus conclusiones menos una, afirme en la primera que este caso, Art Natura, debe marcar un punto de inflexión en la gestión del dinero público, indicando que se “ha actuado con torpeza y con negligencia”. En esta línea, IU-Málaga para la Gente añade que el resultado ha sido muy perjudicial para las arcas públicas por lo que es una actuación “reprobable de la que es responsable el alcalde de Málaga”.

Otro de los puntos que también se ha aprobado en dos conclusiones del PSOE y Málaga Ahora es que el proyecto fue usado de “manera electoralista por Francisco de la Torre” con campañas de publicidad y propaganda en fechas electorales, pero sobre todo por la oferta de empleo, promovida y mantenida a sabiendas de que no iba a abrirse el museo, a lo que Málaga Ahora suma que ha quedado demostrado que para inicios de 2011 el equipo de gobierno tenía la certeza de que el proyecto había fracasado, y aún así imprimió y repartió folletos para promocionarlo antes de las elecciones municipales de mayo.

También queda por escrita la reprobación del exsecretario de Estado de Cultura del PP Miguel Ángel Cortes, quien en una conclusión aportada por IU (y aprobada), se dice que su asesoramiento a través de la empresa Torozos Legal S.L., por valor de 39.000 euros, “tuvo como resultado un beneficio propio”.

Hay una contradicción clara entre las conclusiones aprobadas y es la que una conclusión socialista dice que queda demostrado que existía una vivienda en la planta primera E1, que era usada por miembros y trabajadores de Royal Collections, y por invitados, cuando en el equipamiento en ningún momento aparece de uso residencial. Este punto choca frontalmente con el aprobado del PP, en la que se afirma que no se construyeron viviendas en Tabacalera para el uso de los promotores privados, y que uno de los arquitectos municipales dijo que las seis unidades construidas no eran viviendas y que servían de alojamientos temporales para investigadores.

Del PP, que como era de prever en una comisión de investigación sobre su gestión, sólo se han aprobado seis de sus 24 conclusiones, ha hecho valer que ha existido la colaboración del equipo de gobierno de PP y de los empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga en estas sesiones, lo que puede parecer una obviedad, pero a veces no se da el caso. También se aprueba, de entre sus puntos, que la adjudicación de las obras de micropilotaje a la empresa Ferrovial se realizó de acuerdo a la legalidad así como que el responsable de Royal Collections, Fulgencio Alcaraz, intentó intervenir en el proceso de adjudicación. Hay otro punto muy extenso, que salió adelante del equipo de gobierno, en el que se da cuenta de todas las causas abiertas entre el Ayuntamiento de Málaga y Royal Collections, en las que la Justicia le ha dado la razón al Consistorio. El presidente y portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, dio por concluida la comisión de investigación con la lectura de los puntos aprobados.