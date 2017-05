«Vamos a casarnos en Torrox»

La odisea por tres países, huyendo de la discriminación y la incomprensión por su orientación sexual, terminará en boda. La hispano-argentina María Jimena Rico, de 28 años, y la egipcia Shaza Ismail, de 21, se casarán «en breve» en Torrox, localidad donde la primera se afincó en 2001, y de donde es oriundo su padre, Francisco, de 69. Las dos jóvenes ya están planeando un enlace que no les importaría que fuese oficiado por el alcalde, Óscar Medina (PP), quien ayer precisamente las recibió en el Ayuntamiento para acompañarlas en una multitudinaria rueda de prensa que ofrecieron para contar los detalles del periplo que las ha llevado a protagonizar una historia con todos los tintes de convertirse en el argumento de una próximo novela o película.

«Cada segundo era una cosa nueva, una emoción nueva, un miedo nuevo», aseguró Jimena Rico, quien aunque no pudo desgranar todos los detalles de su periplo - «mi abogada me lo tiene prohibido, porque antes tenemos que resolver la situación legal de Shaza en España»-, sí dio numerosos datos acerca de lo que han vivido desde que el pasado 14 de abril volaran desde Londres, donde ambas residían, hasta Dubái, donde vive la familia de la egipcia. Lo hicieron engañadas por el padre de Shaza Ismail, quien les dijo que la madre estaba muy enferma en el hospital. Era mentira. Fue la forma de conseguir que la joven volviera a su país, donde la había denunciado por su orientación sexual, lo que está castigado con hasta 14 años de prisión. Según explicó Rico, su novia les confirmó su relación desde Londres. «El padre dijo que nunca se casaría con un hombre pero tampoco lo haría con una mujer y no la dejaría irse de su casa», explicó.

Cuando se sintieron «amenazadas de muerte», decidieron huir, vía Georgia, donde tienen unos amigos. Tras permanecer allí tres días, cuando se disponían a coger un vuelo a Londres, el padre de Shaza las interceptó en el aeropuerto de Tiflis. «Fingió un infarto, nos rompió la documentación y me amenazó de muerte», confesó.

Tras este altercado, en el que intervino la Policía, la joven de Torrox renunció a que encarcelaran al padre de Shaza y fueron llevadas hasta la frontera de Turquía, país en el que entraron «de forma legal», porque renovaron la documentación. Pese a ello, cuando entran en Turquía, son detenidas «por terrorismo del ISIS». «Pienso que pudo tener algo que ver la abogada del padre de Shaza, que nos venía siguiendo la pista», argumentó.

Las dos jóvenes denunciaron el trato recibido por las autoridades turcas, que les aplicaron «una doble discriminación, por ser terroristas y por ser lesbianas». De hecho, les hicieron firmar un papel en lengua otomana sin traductor por el que renunciaban a recibir asistencia consular. Según explicó Jimena Rico, estuvieron tres días retenidas, los dos primeros sin que les diesen de comer. En un traslado, la joven pudo hacerse con un teléfono y llamar a su familia. A raíz de eso se activó su búsqueda, «porque hasta ese momento Turquía negaba que estuviese en ese país», afirmó.

«El peor instante fue cuando nos separaron e hicieron creer a Shaza que yo me se había marchado y la había dejado allí», confesó Rico, quien agregó: «Sin ella no me iba, porque si la dejo allí, ella ya no sale». Incluso cuando estaban en el aeropuerto para ser deportadas, no terminaban de creérselo.

Por su parte, Shaza Ismail confesó que, «en cierta medida», esperaba la reacción de sus padres, porque son personas muy religiosas, «pero confío en que con el tiempo lo acepten». El trato de Turquía lo tildó de «inesperado, inhumano y horrible».

Sobre la repercusión de su historia en los países árabes, Jimena Rico confió en que «ayude a mucha gente que vive en una situación de represión homosexual». «Merece ser sacado a la luz y en cierta parte puede ser un empujón a ayudarles a hablar y a intentar movilizarse para hacer algo al respecto, para que la cosa cambie un poco en esos países, que la corrupción que hay cambie y que las condiciones cambien», consideró la joven.

En esta línea, Jimena Rico apuntó que en esos países «hay muchísimas cosas que se pueden cambiar, que se podrían hacer de otra manera, y por eso queremos contar nuestra historia y que la gente sepa realmente lo que está pasando y cómo se ven las cosas, que no fue solo una discriminación de homosexualidad, sino muchísimo más complejo que eso».