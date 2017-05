Toxo dice que el borrador de presupuestos del Gobierno supone «resignación» ante el desempleo

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado sobre el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 del Gobierno central que se trata de un documento que no se corresponde con la realidad actual del país y que supone “resignación” ante el desempleo, desde el momento en que no apuestan por la reducción del paro. “Se trata de unos presupuestos que van a consolidar, si no se remedia, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores” y de los pensionistas y jubilados.

Fernández Toxo, que ha acudido a Málaga para participar en el XII Congreso estatal de CC OO Correos, ha manifestado además que "la gente no está en el paro por deporte, por afición o porque cobre muchísimo", sino porque "no encuentra un trabajo y porque la economía, aunque crece, no está orientada a resolver los problemas de las personas". Asimismo ha recordado que "hay un millón de personas que no cobra absolutamente nada estando en paro".

El líder del sindicato CC OO ha declarado que "España globalmente ha recuperado el Producto Interior Bruto (PIB) que había perdido con las dos recesiones pasadas y las empresas han repuesto en su totalidad la tasa de beneficios que tenían antes a la crisis". No obstante, ha recalcado que "lo que no se está recuperando es el empleo y las condiciones de vida, incluidas las salariales, de los trabajadores en el país".

Para Fernández Toxo, "es absolutamente imprescindible que los salarios crezcan y tomen impulso, porque, además, es garantía de sostener el crecimiento económico y crear empleo en España".

Asimismo ha lamentado que el Gobierno saque a pasear en estos momentos las cifras del fraude, algo que ha asegurado utiliza con un rigor impropio de un Gobierno de una nación como España. “Los datos contrastados hablan de un porcentaje de fraude, si es que existe, inferior al uno por ciento. Bastante poco si lo comparamos con los niveles de corrupción que tiene este país, que ahora está en boca de todo el mundo", ha señalado.

El secretario general de CC OO ha manifestado que "a lo mejor esa es la coartada que utiliza el Gobierno para seguir manteniendo a más del 45 por ciento de las personas que están en situación de desempleo mientras se reduce el gasto en desempleo sin recibir ningún tipo de prestación".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha indicado que "la apuesta que el Gobierno hace por la reducción del déficit público, conforme a las exigencias de Bruselas, al no llevar aparejada una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos públicos, se construyen sobre el desempleo, sobre la reducción de las pensiones, del gasto en inversión y los recursos que se restan a los parados para conseguir una protección social suficiente para centenares de miles de personas que malviven a penas sin ayudas sociales".

Con relación a Correos, ha señalado que la sociedad está viendo como se reducen las inversiones para el sostenimiento de su actividad. “Parece que han desaparecido 60 millones de euros y esto es muy grave para una empresa estratégica para el país” y ha lamentado que tenga que soportar la ideas de privatización, por entender que perjudica a los trabajadores y al conjunto del pais “deteriorando un servicio público básico”.

El Congreso de CC OO Correos ha servido para que el sindicato proponga un plan estratégico par la sociedad y que desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Gobierno se acepte la idea de que Correos es un sector estratégico importante en cuanto que vertebra la sociedad, favorece el intercambio entre empresas y relaciona al ciudadano con las instituciones. El sindicato propone que se respete el servicio universal, el derecho de los ciudadanos a recibir na carta en cualquier parte y a un precio asequible y de forma accesible. “Pensamos que Correos sólo tiene futuro si se convierte en un operador postal y logístico”, ha declarado el secretario general de CC OO Correos, Regino Martín.