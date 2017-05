Los plenos se modernizan y las actas serán en vídeo

Quedará para la posteridad qué se habló, quién lo manifestó y cómo se expresó. Ya no se leerá lo que se dijo, como se ha venido haciendo hasta ahora. Se verá. En una pantalla y a todo color. En vídeo. Con gestos, enfados, frases redondas, discusiones, anécdotas, risas, desmanes, aciertos, gresca y unanimidades. Todo quedará registrado en el nuevo acta del pleno en soporte electrónico, que después del verano quedará recogida de forma audiovisual. El papel morirá en este proceso.

Así cuando alguien, quien quiera, desee buscar qué se trató en un determinado pleno y cómo lo hicieron los que lo defendieron y se opusieron, o estuvieron de acuerdo, sólo tendrá que ir a la página web del Ayuntamiento, buscar el punto en concreto del orden del día y pincharlo. También habrá otra opción por la que los ediles tendrán a su disposición –y también el resto del público– todas las horas de ‘metraje’ en las que hayan intervenido. Esta será la sección especial para los concejales vanidosos, o para los aquellos que gustan de fustigarse cuando creen que no han estado a la altura. Así, se tendrán muy a mano.

Esta opción será fantástica para aquellos que quieran ejercer de abuelo cebolleta, y recuperar ‘sus momentos’ para sus nietos, o para regodearse ellos mismos de lo fantásticos que estuvieron en tal o cual intervención. Así, por cada concejal habrá una entrada diferente, la misma al canal que ellos tienen acceso a través de sus nuevas tarjetas de pleno, que les habilita a sentarse en cualquier sillón, no necesariamente el que tienen asignado por Alcaldía, y que sus intervenciones aparezcan en vídeo con su nombre debajo. Todos estos momentos quedarán registrados para la posteridad. Estimamos que pocos o ninguno romperán el ‘share’ habida cuenta de las entradas en el canal de Youtube del Ayuntamiento, que no suelen sobrepasar los 70 visionados, –piensen que algunos de ellos, a buen seguro, son de los propios interesados–. La triste realidad de lo que importan las sesiones plenarias sin deglutir previamente por los medios. Sin ‘anestesia’ las emite también Onda Azul, pero parece que tampoco ha revolucionado los datos de audiencia de la televisión municipal.

El cambio

El primer paso es el burocrático. Debía aprobarse en pleno que las actas del pleno ya no se transcribirán a papel si no a un soporte electrónico, concepto más que genérico que el audiovisual, porque además de imagen y sonido, los vídeos tendrán metadatos (es decir, quién interviene, de qué punto se trata, el minuto del pleno en el que está, etc), como explicaba el director del Centro Municipal de Informática, David Bueno. En breve saldrá a licitación el pliego para que se compre el software, que permitirá que la Secretaría General pueda firmas las actas audiovisuales de forma electrónica, así como el presidente del pleno o de las comisiones. Una adquirido el software se realizarán las mejoras técnicas de uso que necesite el Ayuntamiento de Málaga y se prevé que para después del verano esté activo y funcionando.

Pero antes, se ha debido cambiar la redacción del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), que se encuentra actualmente en proceso de alegaciones para que las actas que tengan validez sean las electrónicas, de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros. Dentro de unos años, a los que accedan a estos soportes les parecerá de lo más normal. Lo de siempre. El mundo digital absorbe al papel en casi todos los ámbitos. El sino de los nuevos tiempos.

Hoy, día mundial. Corredores por la libertad de prensa

Conde y Gutiérrez Colomina

Estudian los niños de sexto de Primaria las idas y venidas de la libertad de prensa en el siglo XX en España. Una de ellas vedada durante casi cuarenta años de dictadura. La libertad de prensa está intrínsecamente unida a la democracia;y los medios de comunicación (’social media’, como le llaman los anglosajones) deben ejercer también de control de la gobernanza de las instituciones. La libertad de expresión y de reunión, obviamente, están en el paquete principal de libertades a las que nunca hay que renunciar en un estado de derecho.

Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Precisamente, el portavoz popular, Carlos Conde;y el secretario general del Ayuntamiento Venancio Gutiérrez Colomina, contaban ayer lo satisfechos que estaban de participar en una prueba que defiende un derecho fundamental. «Ahora que Trump acecha a la prensa en un país tan democrático como EE.UU. es hora de defender la libertad de prensa», explicaba Gutiérrez Colomina, que hizo en 51 minutos los 10 kilómetros. Conde, que tardó 45 minutos, consideró que los políticos deben mostrar a los profesionales de prensa su apoyo «sobre todo a aquellos que, con una heroicidad mayúscula, trabajan en entornos hostiles, donde su vida está en juego».