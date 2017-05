Málaga Ahora le pide a Juanjo Espinosa el acta de concejal por los 3.800 euros irregulares que gastó, según una auditoría

Las tres concejalas del grupo municipal Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, Rosa Galido e Isabel Jiménez, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para mostrar la auditoría de la empresa Eudita, que ha trabajado para su grupo municipal y también lo hace para empresas del Ayuntamiento, que concluye que Juanjo Espinosa ha retirado un saldo en efectivo pendiente de justificar de 3.822,84 euros hasta septiembre de 2016, motivo por el que hoy mismo Ysabel Torralbo presentaba una carta por registro general en el Ayuntamiento de Málaga en la que pide a Espinosa su acta de concejal por “la pérdida de confianza provocada por estos hechos”, es decir “las irregularidades detectadas en el uso de su tarjeta bancaria, y el incumplimiento de numerosos apartados de nuestro código ético, el mismo que suscribió antes de presentarse a las elecciones por Málaga Ahora”. Además, el grupo municipal ya ha puesto el caso en manos de un abogado, que presentará demanda civil de resarcimiento de cantidades y por daños y perjuicios, como adelantó la portavoz del grupo.

A finales de octubre de 2016 saltaba el escándalo de Málaga Ahora, bueno más bien de su concejal Juanjo Espinosa, ahora no adscrito, por no haber justificado unos 4.000 euros, de los que concretamente 3.000 había sacado en efectivo con su tarjeta en varias extracciones durante los meses de abril, mayo y septiembre de 2016, uno de ellos incluso de 600 euros en un cajero de Vélez-Málaga el 11 de septiembre, fuera del campo de acción de su labor municipal. Espinosa, que optó por no ir al pleno de ese mes, se quejó de que las concejalas habían dado un golpe de Estado en el partido, y acabó dándose de baja en el grupo y justificando esos gastos con facturas de supermercados, y conceptos tales como compresas, vinos, chorizo, salchichón, bebidas alcohólicas, y también eventos culturales, que la formación negó que hubiesen sido del grupo municipal. Hoy, la auditoría realizada por Eudita nos hace ver que “no ha aceptado las facturas de supermercados, porque eran gastos impropios y también porque no eran ni siquiera los originales”, explicaba Torralbo, quien añadía que las facturas que presentó de una asociación cultural por valor de 800 euros también eran irregulares (la propia asociación aseguró a este periódico que no las había emitido). “En estas facturas hay tema, lo que pasa que aún lo está estudiando todo el abogado”, decía Torralbo, que se quejó de no haber tenido apoyo por parte del Ayuntamiento ni del interventor para fiscalizar las cuentas del grupo y tener que haber echado mano de una auditoría externa.

“Tomamos en noviembre la decisión de no hacer acusaciones, ni formar parte del cruce de acusaciones, y tomar medidas pertinentes para las irregularidades que pusimos sobre la mesa, y aquí está, la auditoría nos da la razón”, explicaba Torralbo, quien añadía que Espinosa se ha probado que es un tránsfuga, porque no cumple ni se somete a lo que prometió firmando el código ético de Málaga Ahora, y lamentó que Málaga Ahora hubiese estado en boca de toda la ciudadanía por su culpa.

Las concejalas hicieron constar que aún utilizan las tarjetas bancarias, que tanto le criticaron las demás formaciones, pero explicaban que lo hacen para que cuando hacen el gasto quede anotado el asiento contable de la cantidad, el día y el concepto, “esto no se puede falsear”, explicaba Torralbo, añadiendo que su compromiso desde el principio fue que no se extrajeran cantidades en metálico, y que la única cifra que extrajeron todos fue al principio del mandato municipal, concretamente de 300 euros, con facturas que añadieron más tarde, para gastos justificados del grupo.

En cuanto a que Espinosa, que se ha erigido como el concejal de Podemos en el Ayuntamiento, Torralbo subrayó que Málaga Ahora mantiene las líneas de contacto con la formación y que miembros del grupo Málaga Ahora son de Podemos. “Nosotros somos un grupo municipalista autónomo, pero sigue habiendo muchas personas de Podemos que trabajan en Málaga Ahora”, subrayó.

Esos días, en octubre y noviembre de 2016, subyacía, sin pruebas, que los gastos no habrían sido efectuados directamente por Espinosa para su uso personal, y que había miembros y ediles del Ayuntamiento que, entre bambalinas, subrayaban que parecía que tenían una relación más o menos directa con la campaña de Podemos en Málaga, haciendo alusión también a la extracción de dinero efectivo (600 euros) en Vélez-Málaga, fuera, a todas luces, del ámbito del grupo municipal en Málaga capital. No obstante, este extremo nunca se ha podido probar fehacientemente pese a los comentarios reiterados. Como el caso irá vía demanda civil a los juzgados, a lo mejor se pone negro sobre blanco en qué realmente se gastó los casi 4.000 euros sin justificar el edil no adscrito, Juanjo Espinosa.