Un coche por hogar

Al principio apenas nadie reparó en ello, pero con el paso de los días su presencia ya se ha hecho cotidiana para muchos vecinos de la zona de la calle Esperanto. Se trata de una mujer, al parecer extranjera, que lleva meses viviendo en el interior de un vehículo estacionado en la misma calle. Una vecina del lugar escribe al periódico dando cuenta del hecho: «Desde diciembre 2.016 está aparcado un extraño vehículo en calle Esperanto número 3, en una zona muy transitada causando mala imagen a la ciudad y poniendo en peligro la vida del ocupante. Les explico: es un vehículo con matrícula extranjera cuya propietaria, según he visto, tiene un perro y vive, duerme, come y guisa en el interior». Añade que «varios vecinos me comentan que han avisado a la Policía Local pero al día de hoy el coche sigue ahí y nuestra preocupación vecinal es que algún día salga ardiendo cuando guisa en el interior. De hecho en el espejo retrovisor tiene colgadas las sartenes, etc».

Agrega esta ciudadana que «al parecer cuando la policía ha venido, el vehículo arranca, desaparca, se da una vuelta y a las pocas horas coge y aparca justo en el mismo sitio. Nos da mucha pena de las condiciones insalubres en las que vive esa chica y su perro, tememos por su salud y pensamos que quizás el sitio idóneo sería un camping con duchas y equipamiento. Los cristales del vehículo están tapados para que no se vea el interior, y a veces el perro ladra estando dentro».

Al parecer, según manifiesta esta vecina, la mujer estuvo anteriormente viviendo en su vehículo aparcado unos tres o cuatro meses en otro punto de la misma calle, y ahora ha cambiado al número 3 porque está más iluminado, y además justo delante hay un parking de motos que de noche se queda vacío, y está situado frente a un supermercado donde compra».

«A mí no me molesta esa muchacha. Al revés, me da mucha pena de la lamentable situación de esta extranjera. Pero temo que pueda salir ardiendo el vehículo cualquier día cuando guisa, y tampoco me parece higiénico el lugar donde vive».

Esa es la situación que describe esta vecina de algo que ya se ha convertido en cotidiano en la zona de la calle Esperanto. La policía poco puede hacer en este caso, salvo que el coche esté estacionado en un lugar prohibido.

Polideportivo.

Conde de Ferrería: una manita de pintura

La pista deportiva que hay encima del aparcamiento situado en la plaza Conde de Ferrería necesita una mano de pintura. Un vecino reclama que se la den porque apenas se distinguen las áreas cuando son utilizadas por los jóvenes del barrio para jugar. Así que no estaría demás que el Ayuntamiento repintara la pista, porque como se observa en la fotografía, la pintura escasea en algunas zonas.

Queja: imposible contactar con el CARE

Una queja frecuente es la que hace referencia a lo difícil que resulta contactar telefónicamente con el Centro de Alta Resolución de Especialidades, (CARE), algo en lo que coinciden varios lectores que aseguran que no hay forma de poder hablar por teléfono con esos servicios para hacer una petición de cita, anular una consulta o recabar información sobre trámites administrativos, lo que les obliga a desplazarse personalmente hasta el edificio sanitario, situado en Muelle de Heredia.