Carrefour Express abre un supermercado en la calle Tejón y Rodríguez

La cadena francesa Carrefour ha inaugurado en la calle Tejón y Rodríguez su segundo supermercado en el casco antiguo de la capital. La nueva superficie comercial, de la marca Express, abrió sus puertas días antes de la Semana Santa y ha ocupado un local de cerca de 170 metros cuadrados ubicado entre el aparcamiento municipal y la calle Comedias.

El establecimiento se suma así al que abrió el pasado 14 de septiembre en la Alameda Principal. Con esta nueva apertura, la cadena ya cuenta con 16 establecimientos de este tipo en la provincia, cinco de ellos ubicados en gasolineras Cepsa. En la capital cuentan con seis centros Carrefour Express: Alameda Principal, Tejón y Rodríguez, Obispo Ángel Herrera Oria, avenida de Andalucía, calle Jano y avenida de los Guindos.

El director de la tienda, Eduardo Carmona, explica que en el nuevo negocio trabajan seis personas y que eligió dicha ubicación porque el entorno tenía una importante carencia de supermercados. De hecho, la falta de servicios básicos es una de las demandas más recurrentes de los residentes en el entorno.

«Los vecinos se han mostrado muy ilusionados con nuestra apertura; parece que hemos gustado», agradece.

Inicialmente la tienda abre de lunes a sábados de 9.00 a 21.30 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. El nuevo supermercado ofrecerá un surtido de 3.600 productos, tal y como ocurre en otros negocios de la cadena. En la actualidad existen 404 locales Express en toda la geografía nacional, con los que la compañía trata de acercarse a los pequeños consumidores en su día a día.

Muchos turistas

El responsable de la tienda detalla que la apertura también ha sido especialmente agradecida por los turistas que visitan la ciudad y que no encontraban ninguna superficie de este tipo en la zona para reponer fuerzas. De hecho, desde que en marzo de 2015 cerró el supermercado Supersol que se localizaba en los bajos del mercado de la Merced, no había abierto ningún otro establecimiento en la zona que ofrezca productos frescos y de consumo diario.

El local en el que acaba de abrir la franquicia de supermercados ha sido ocupado hasta la fecha por diferentes negocios de restauración que no han llegado a cuajar y que han cambiado de dueño en diferentes ocasiones: Nouvelle, Amador Centro, Tapa Olé y Bronx Steak & Burgers han ocupado esta esquina próxima a la plaza de Uncibay.

Ahora, con el cambio de modelo, su nuevo responsable espera que sea distinto y que el público siga respondiendo. «Algunos clientes me han dicho que estaban pensando hasta en mudarse porque no encontraban un sitio en donde encontrar los productos que necesitaban;esperemos que eso no ocurra», sostiene.