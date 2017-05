Saturación en días de mercadillo

Compartir un mismo espacio para andar y para ir en bicicleta es complicado de por sí. Si a eso le sumamos la celebración de un mercadillo, entonces la cosa ya se vuelve más caótica. Esto es a lo que se refiere una ciudadana, Milagros, que pide al Ayuntamiento que suprima el paso de bicicletas en el paseo marítimo Ciudad de Melilla, en el tramo comprendido entre Antonio Martín y la Residencia Militar, cuando se celebre mercadillo en la zona, lo que sucede el último domingo de cada mes. Una medida que justifica por el peligro que corren los que caminan por dicho paseo, experiencia que vivió el último domingo de mercadillo en la zona. «Que el Ayuntamiento permita el paso de las bicicletas por ese tramo en días de mercadillo es inconcebible, cuando están los tenderetes montados y muchas personas vamos paseando», comenta. «Los que íbamos caminando teníamos que quitarnos para que pasaran las bicicletas, ¿cómo puede ser eso, si eso no es un carril bici?», se pregunta. «No hay derecho a que las bicicletas ocupen el lugar de los peatones y tengamos que ir asustados por temor a que nos arrollen. El alcalde de la ciudad no debería permitir esto», afirma indignada.

Discusiones

Selene Gómez, que tiene un quiosco de prensa y bebidas en el mismo paseo marítimo Ciudad de Melilla, asegura que los días en los que se instala el mercadillo en la zona, la afluencia de público es mayor y el tránsito de ciclistas y peatones se hace complicado. «Suele haber discusiones, porque algunos ciclistas van muy deprisa y hay riesgo de atropellos», señala. Una situación que parece que continuará por un tiempo indeterminado, pues la construcción de un carril bici por la zona no se vislumbra a corto plazo. Su construcción es muy demandada, tanto por los ciclistas como por los peatones, que hasta ahora se ven abocados a compartir el mismo espacio a lo largo de casi todo el paseo marítimo. El Ayuntamiento tiene previsto prolongar el carril bici desde el Centro hacia el Paseo de Reding, pasando por calle Cervantes y Cánovas del Castillo hasta el paseo marítimo, pero el resto del trazado no se sabe por donde va a discurrir, salvo que se supriman aceras o se reste espacio a los vehículos, ya que no hay otro lugar, después de que el Ministerio de Medio Ambiente se opusiera a que vaya por la arena.

Colegio parque clavero. Las gaviotas se lanzan a por los bocadillos

En el colegio de Parque Clavero, en horas de recreo, las gaviotas merodean el patio en horas del recreo en busca de los bocadillos de los niños y en ocasiones se muestran muy agresivas y se lanzan a arrebatárselos, según denuncia Rosa María Ruiz. «El Ayuntamiento debería de adoptar alguna medida, porque hay muchas gaviotas y esto viene sucediendo cada vez más frecuencia», dice. Efectivamente, la proliferación de palomas, gaviotas, pavanas y cotorras en la ciudad es espectacular. En el caso de las gaviotas, éstas han ido poco a poco adentrándose tierra adentro y ya no sorprende verlas en lugares muy del interior, por más que se trate de un ave típicamente costera. La creciente población de estas aves está llegando a alterar e incluso erradicar poblaciones de especies autóctonas, según han constatado informes científicos. El Ayuntamiento dispone de un servicio de control de aves urbanas que tiene como objetivo minimizar el riesgo que para la salud pública y las molestias conlleva la concentración de poblaciones elevadas de especies como la paloma o la gaviota, por lo que debería intervenir en casos de causar molestias.