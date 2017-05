Miles de personas salen a la calle exigiendo empleo de calidad y subida salarial

Con tono reivindicativo pero tranquilo y bajo un sol espléndido ha discurrido esta mañana en Málaga la manifestación central del Primero de Mayo a nivel andaluz, convocada por CC OO y UGT y a la que se han sumado representantes de partidos de izquierda y otros colectivos sociales y sindicales. Los secretarios generales de los dos sindicatos en Andalucía, Francisco Carbonero y Carmen Castilla, han encabezado la marcha junto a sus homólogos en Málaga, Fernando Muñoz y Auxiliadora Jiménez. Miles de personas -16.000 según los convocantes, mientras la Subdelegacion del Gobierno aún no ha dado su estimación- les han seguido en un recorrido que empezó pasadas las once en la Alameda de Colon y culminó algo más de una hora después en la plaza de la Constitución con la intervención de los mencionados líderes sindicales.

"Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social. No hay excusas". Este ha sido el lema de la manifestación del Primero de Mayo este año, con el bloqueo de convenios colectivos, la devaluación salarial y la precariedad como grandes reivindicaciones laborales, a las que han acompañado consignas contra el Gobierno centradas, como no podía ser de otra manera dados los últimos acontecimientos, en la corrupción. "Estamos hoy en Málaga para insistir en la exigencia de un turismo de calidad con empleo de calidad. No matemos la gallina de los huevos de oro", afirmaba Carbonero.

Colectivos que están inmersos en conflictos laborales como los bomberos de Málaga, las camareras de piso o los trabajadores de Otis, Ferrovial u Hospital Quirón han llevado sus propias reivindicaciones a la marcha del Día Internacional del Trabajo.