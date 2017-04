Monte Victoria: un enclave descuidado

Es un enclave privilegiado, en la misma ciudad, un auténtico pulmón verde si no fuera por el abandono y maltrato que recibe de unos y otros, entiéndase administración por no cuidar el entorno como se merece, y ciudadanos sin escrúpulos que lo utiliza a modo de vertedero. Por eso un grupo de vecinos está recogiendo firmas para llamar la atención y pedir que se cuide este monte enclavado en el barrio de la Victoria, junto al Cerro San Cristóbal y al Monte Calvario. Uno de esos vecinos, Juan Antonio Guzmán, se lamenta del estado de abandono en que se encuentra el bosque de pinos que discurre entre Conde de Ureña y el Camino de los Almendrales, junto al Seminario. «Ya hemos llamado a la encargada del distrito, al Ayuntamiento, a atención al ciudadano, pero no ha servido de nada, los malos vecinos, por llamarlos de algún modo, echan la basura y materiales de desecho de la construcción en el mismo bosque, donde los biólogos de la zona, Sr. Juan Antonio y Sr. Andrés, ambos vecinos del lugar, advierten de su importancia, pues miles de aves migran aquí por el clima, y está lleno de ardillas y búhos, entre otros animales».

Efectivamente se trata de un enclave que destaca tanto por su fauna como por su flora particular y donde al abandono de la arboleda, con muchos pinos caídos por falta de mantenimiento, se une que hay gente que no tiene ningún amor al monte, sino más bien todo lo contrario, y acude allí con sacos de escombros para arrojarlos por la zona.

En ese punto llama la atención también la suciedad del arroyo del Calvario que aunque no lleva agua, está sucio, con botellas y demás desperdicios que dejan allí los jóvenes que se dan cita en el lugar para beber.

Todo este enclave podría beneficiarse del plan especial del Monte Gibralfaro, cuya primera fase se va a impulsar este año con la construcción de un mirador, y que persigue abrir el Monte Gibralfaro a los malagueños. El plan contempla una conexión desde Gibralfaro con el Monte Victoria mediante un falso túnel en un extremo de la calle Ferrándiz y la creación de un trazado de senderos peatonales, para bicicletas, zonas de estancia y miradores. Pero eso no sabemos si lo llegaremos a ver algún día.

Parque Litoral. Sin noticias tras la queja por una poda

En febrero recogíamos en esta sección la queja de un ciudadano por la poda de unos árboles en Parque Litoral. Decía el denunciante que había sido testigo de una tala que calificaba de «salvaje». «No me considero un ecologista, pero lo que han hecho con algunos árboles de la zona es una salvajada», indicaba. Según su testimonio, «en las calles Alicia de Larrocha y Villanueva de Algaidas han cortado a la altura del final del tronco unos árboles que estaban más sanos que una lechuga sin que consiga entender el motivo de esta tala». «Al parecer, a pesar de que los árboles están en la vía pública, ha sido una empresa contratada por la mancomunidad de la zona de Parque Litoral la que ha hecho esta barbaridad. Espero que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga tome cartas en el asunto y sancione estas conductas, no ya por castigar al que haya hecho esto, sino para que no se repita».

Desde el Área de Parques y Jardines se nos informó entonces que estudiarían el caso y que abrirían un expediente para analizar lo sucedido. Sin embargo, el ciudadano que denunció el hecho manifiesta que en Medio Ambiente no le han informado de ninguna actuación, transcurridos dos meses desde que se produjo la poda. «He llamado a Medio Ambiente para que me informasen pero no sabían darme razón de este asunto», indica. Independientemente de la denuncia pública, está claro que hay que denunciar expresamente ante la policía o directamente a Parques y Jardines para que nada de esto quede en el olvido.