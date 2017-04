Misión malagueña a orillas del Orinoco

Hoy domingo, la Diócesis de Málaga dedica la jornada a dar a conocer la Misión que sostiene en Venezuela, concretamente en la zona conocida como Caicara del Orinoco. Un día en el que los fieles intensifican la oración y participan en la colecta con la que se sostiene económicamente la labor que allí realiza la Iglesia de Málaga. La historia de la cooperación ininterrumpida de Málaga con la Iglesia venezolana se remonta a los años 50, cuando fueron enviados los primeros sacerdotes diocesanos. En la actualidad son tres los malagueños que desempeñan en Caicara su ministerio: Manuel Lozano, Juan Manuel Barreiro y, desde hace dos meses, Antonio Collado, en la que es ya su tercera estancia misionera en Caicara.

‘Misioneros en la frontera’ es el lema de esta campaña de concienciación en torno a la misión diocesana. Como explica el delegado de Misiones, el misionero de la Consolata Luis Jiménez, «está en consonancia con la llamada del papa Francisco a vivir una Iglesia en salida, ir a las fronteras del mundo y de la Iglesia para hacer presente el amor y la esperanza a tantos hombres y mujeres del mundo que viven en una situación de descarte y en riesgo de exclusión». La situación límite que está viviendo el pueblo venezolano marca, sin duda, la labor de los misioneros malagueños, que se convierten en agentes de paz y reconciliación en medio de aquel ambiente. Según Jiménez, ellos están allí «representando a nuestra Iglesia Diocesana y testimoniando con sus vidas, la acogida y el amor fraterno que Jesús de Nazaret nos transmitió».

El hasta hace poco tiempo párroco de San Miguel, en El Limonar, y vicario para el Clero, Antonio Collado, ha sido la última incorporación al equipo de misioneros malagueños. Es la tercera vez, en sus 30 años como sacerdote, que deja su encargo pastoral en Málaga y marcha a Caicara del Orinoco a gastar su vida al servicio del Evangelio en aquellos lugares remotos. «Ya llevaba mucho tiempo soñando con volver y casi un año preparándolo -señala-. Hay que acostumbrarse al calor y al ambiente pero el cambio ha sido muy bueno. Se han alegrado muchísimo de verme. Se valora mucho la presencia de los malagueños aquí porque conocen el esfuerzo personal que hacemos y el esfuerzo que hace la Diócesis de Málaga para mantener aquí tres sacerdotes porque ellos saben que también allí (en Málaga) tenemos escasez de vocaciones». Muchas cosas han cambiado desde la última vez que estuvo en Venezuela: «El país está muy deprimido a nivel económico y a nivel social. Me sorprendió que muchas carreteras están completamente vacías. En Caicara, por la inseguridad que hay, se han tenido que adelantar las misas de la tarde y se nota la disminución del número de fieles porque muchos no se atreven a salir a la calle». En cuanto a la carestía económica, Collado resalta el optimismo de este pueblo: «esta crisis les ha hecho ser más solidarios todavía. Le preguntaba el otro día a una familia de cinco hermanas: «¿cómo os apañáis?»; y decían: «no pasa nada. Cada uno aporta lo que tiene y todos en la familia -que son muchísimos- comemos juntos». Es un testimonio de cómo las familias se ayudan, se apoyan...». Con vistas a la colecta de este domingo en las parroquias, hay que recordar que la subida de precios en Venezuela está siendo brutal y, que según el FMI, los precios subirán un 17.700% en dos años. Por eso, el misionero insiste: «nosotros dependemos directamente de la colecta que hoy se hace en la diócesis de Málaga para todo lo que aquí se hace. Ahora, especialmente, hay que apelar a la generosidad de los malagueños».

Protagonistas

Antonio Collado comparte el trabajo misionero con otros dos curas de Málaga, Manuel Lozano y Juan Manuel Barreiro; y toma el testigo de otro sacerdote diocesano, Juan de Jesús Báez, que regresó hace unos meses y se ocupa actualmente de la parroquia de Álora. «Aunque mis queridos ‘perotes’ me están ayudando mucho -afirma Báez-, lo que está sufriendo ahora el pueblo venezolano no me dejó ni me deja indiferente; algo de mí se quedó allá. Sin quejarme, no ha sido nada fácil la adaptación». Y es que la misión ‘engancha’. De hecho Báez marchó por cuatro años y finalmente se quedó allí cerca de 10, de 2006 a 2016. La experiencia misionera ha sido, para Juan de Jesús, muy enriquecedora: «he aprendido de ellos a amar a Dios en la sencillez y pobreza. Nosotros deberíamos aprender a gozar de lo que tenemos y no conformarnos ante la corrupción y los populismos; amar en verdad la justicia y la vida; y no caer en la indiferencia. Yo doy gracias a Dios por esos 10 años, si no los mejores, seguro los que me han hecho amar y entender mejor el Evangelio y experimentar a Jesús en medio de los más pobres».