Era una actuación como tantas otras. Pero cuando el funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga llegó a la vivienda a la que tenía que transmitir unas quejas vecinales no se esperaba lo que sucedió. De dentro del domicilio salió una joven que le pidió: «Llame a la policía por favor, mi pareja no me deja salir y me ha pegado».

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo. Sobre el mediodía, un empleado del Instituto Municipal de la Vivienda se acercó hasta un piso, situado en la barriada de San Felipe de la capital, para informar a sus moradores de las reiteradas quejas de sus vecinos por el ruido y las molestias que provocaban.

Una vez que llegó a la casa fue cuando se encontró a la joven pidiendo ayuda. El funcionario público no tardó en reaccionar e inmediatamente una dotación de agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, que prestan servicio de paisano, se presentó en el lugar de los hechos.

Allí esperaba la chica, de 22 años de edad, a los agentes. Estaba nerviosa y sangraba por un oído, aunque pudo exponer a los policías locales lo que había pasado, según aseguraron las fuentes consultadas por este periódico. Al parecer, la joven contó a los agentes que, al regresar a su casa, su pareja se encontraba muy alterado, que comenzó a insultarle y a decirle que él era un «cornudo», tras lo que aseguró que el joven arrestado le habría golpeado en la cabeza, además de, supuestamente, amenazarla de muerte a ella y a su familia.

Era solo el principio de su relato. Las fuentes consultadas indicaron que la chica explicó que, ante el temor que le había producido tal situación, se marchó de la vivienda, pero que él la persiguió, la alcanzó y la llevó obligada hasta el interior de la vivienda.

En el dormitorio habría comenzado una nueva agresión. El joven se subió en la cama donde estaba ella y, supuestamente, la golpeó de nuevo en la cabeza. Sin embargo, ella habría podido escapar y refugiarse en el cuarto de baño de la vivienda.

La Policía llegó a ir a la vivienda antes, pero la mujer contó que, por miedo, dijo que no pasaba nada

El relato de la joven continuó. Así, habría señalado que su pareja consiguió entrar en esta dependencia del piso y que allí, presuntamente, se produjo una nueva agresión, en la que dijo que le dio «otro tortazo».

Los agentes que se habían desplazado hasta el lugar de los hechos comprobaron que en la vivienda estaba todo revuelto: Una puerta descolgada, restos de enseres rotos por el suelo...

En el interior de la casa también estaba el joven, de 27 años. Las fuentes indicaron que el sospechoso, que acabó siendo detenido, aseguró que allí no había pasado nada y negó haber agredido a su pareja.