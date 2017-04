Juan Valera: Sin bus desde hace dos meses

Desde que se produjo el socavón en Cerrado de Calderón, el 19 de febrero pasado, el autobús de la línea 33 no pasa por la calle Juan Valera, que une Pedregalejo con Cerrado de Calderón, lo que es motivo de queja por parte de algunos vecinos de esta zona que dicen estar sufriendo las consecuencias de esta situación que se está prolongando en el tiempo. Según denuncia una de las vecinas afectadas, ya llevan mucho tiempo sin poder tomar el autobús autobús en esta calle ya que las paradas han sido anuladas, lo que es impide a algunos poder desplazarse. «No podemos costearnos un taxi cada vez que salimos. Por favor, que pongan un microbús porque muchos vecinos de la zona somos personas mayores que tenemos dificultad para desplazarnos andando hasta Cerrado Calderón para coger el autobús, o en su caso hasta Juan Sebastián Elcano. Nos sentimos aislados y abandonados por el Ayuntamiento», señala.

Meses de obras

La línea 33 vio modificado su recorrido al verse afectado por el corte en la calle Los Flamencos de Cerrado Calderón, donde se produjo el socavón, y no volverá a realizar su itinerario en tanto esta calle no se abra al tráfico, algo que no parece que vaya a suceder hasta el verano, a la vista del ritmo de los trabajos que se realizan en la zona. En un principio se dijo que sería complicado fijar una fecha para la reapertura de la calle al tener que volver a levantar el muro que el agua derrumbó y construir de nuevo toda la calzada.

Grieta en el suelo.

Como recordarán, la fuerte tromba que sufrió la ciudad el pasado 19 de febrero provocó un enorme socavón en la calle Los Flamencos, llevándose consigo dos vehículos estacionados y provocando la caída de un tercero en el que viajaban dos jóvenes, que resultaron heridos leves. Una empresa especializada contratada por el Ayuntamiento realizó un estudio geotécnico sobre el terreno para comenzar los trabajos de este vial, uno de los principales de Cerrado de Calderón. Los primeros trabajos han consistido en la estabilización del talud provocado por el hundimiento de 52 metros de calzada, mediante la ejecución de pantallas de micropilotes para sostener los muros dañados.

Gamarra: desperfectos en un parque infantil

El parque infantil situado en la calle Jorge Loring del barrio de Gamarra no está en las mejores condiciones, según denuncia Alejandro Bravo. «Dado el mal estado de este parque y el peligro que conlleva para los pequeños que en él juegan, rogamos su pronta restauración, así nos ahorraremos algún disgusto, como podría ser un niño herido», escribe. Y adjunta varias fotografías en las que se aprecian diversos desperfectos que sufre el recinto. «Esperamos que a este correo le hagan más caso que la Junta de distrito Bailen-Miraflores y la asociación de vecinos de Gamarra, que han hecho caso omiso».