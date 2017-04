El temporal vuelve a llevar las playas al pleno

Fue el pleno de las constantes alusiones a Barrio Sésamo, para contar, para entender, para no ser infantiles, del sempiterno retraso de media hora, que la cita es a las 9.00 y los señores ediles llegan media hora tarde, pues el alcalde lo pasa a las 9.30 para que alguno aterrice a las 10.00 horas y haya que esperarle entre todos. Viva la puntualidad. Y de la triste noticia del fallecimiento del presidente de Autismo Málaga, Miguel Sánchez Carreón, cuyo sepelio, a causa del interés del regidor Francisco de la Torre y otros munícipes por asistir, provocó que se votasen de corrido las dos últimas mociones, y una vez marchado los concejales interesados, se debatieran.

No fue esta vez una sesión especialmente agresiva ni basada en el enfrentamiento, y hasta los bomberos, que iban cabreados y copaban la sillería con sus chalecos con lema ‘Bomberos de Málaga en Lucha’ estuvieron comedidos manteniendo las formas hasta el final, aunque no pudieran por menos que lanzarse a aplaudir cuando algún edil de la oposición les loaba por su trabajo o se enarbolaba su bandera reivindicativa, por cierto la que no consiguieron entre dos de ellos colgar de la antena de telecomunicaciones del Monte de las Tres Letras, un asunto de lo más comentado estos días en la Casona entre la ironía y el sarcasmo de que no supieran, estando como están en la sala del 092, que en esa zona privilegiada de las comunicaciones de la ciudad hay cámaras de vigilancia.

Pero más allá de las quejas de los bomberos y de la gresca entre el concejal de Seguridad Mario Cortés y el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, a cuenta del conflicto laboral de los primeros, el resto fue más bien un paseíllo.

Las playas y el temporal vuelven a la sesión plenaria de forma recurrente. Como las mareas. Como el metro o Limasa, que forman parte de los anales de la historia municipal de la última década. Simplificando, de los fenicios nos quedó el amor al mar y el ojo que adorna las tradicionales jábegas; de los romanos, el Teatro que descansa a los pies de la Alcazaba, fortaleza que se levantara en el periodo musulmán, y de finales del siglo XX y principios del XXIquedará, entre otros, cómo las playas de Málaga han ido y han venido bajo las olas al albur de los temporales. La hemeroteca de este periódico está plagada de buenas intenciones del Gobierno central, que ha ido cambiando de signo, del PSOE al PP, en dos rondas, en los que el litoral se supone ha sido uno de sus ejes de su política. Pero ayer, en el pleno de la ciudad, Ciudadanos, ponía sobre la mesa que esta dinámica no es nueva. Ponía de ejemplo su portavoz Juan Cassá, que en noviembre de 2015 un fuerte temporal (calificado por la Demarcación de Costas como el más importante de los últimos años)afectaba duramente a las playas, y que ahí ya habían llevado una iniciativa para actuar en la franja costera, de la que poco se había cumplido, y que ahora el fuerte temporal con olas de seis metros exigía de nuevo trabajos de emergencia en las playas cara a la temporada turística, pero también planear mejor cómo estabilizar las de Sacaba Beach, Guadalmar o Huelin.

Las dos ediles de IU-Málaga para la Gente y Málaga Ahora, Remedios Ramos y Rosa Galindo, respectivamente, se centraron en las tropelías que se había hecho en el litoral. El alcalde aprovechó para decir que el problema de la playa de Huelin es el dique de Levante, que ha creado una distorsión en la playa, que la concejal del área Teresa Porras informó de que se debe arreglar cuando el Puerto vierta 55.000 metros cúbicos de arena, «y si no funciona 155.00 metros cúbicos». Porras y la socialista Begoña Medina se enzarzaron (un clásico) a cuenta de las inversiones de gobiernos del PPy el PSOEen las playas, a lo que Porras le recriminó a la socialista que los suyos no habían vertido ni un grano de arena en Málaga y se jactaba de que justo hoy (por ayer) en el BOE se licitaba la ampliación del paseo marítimo de Poniente. Finalmente, se aprobó exigirle a Costas medidas para estabilizar de forma definitiva las playas de Sacaba y Guadalmar e instar al Puerto a que acometa a la mayor brevedad posible los trabajos de regeneración en Huelin.

La ordenanza de las mesas y las sillas

Todos los grupos municipales aprobaron ayer por unanimidad una moción institucional para que siga adelante la tramitación de la ordenanza de la vía pública, que engloba entre otras muchas cuestiones temas como las mesas y las sillas de los bares y restaurantes, una normativa que lleva de recorrido cuatro años desde que empezó a gestarse. La concejal de Comercio, María del Mar Martín Rojo, que esta semana tuvo que lidiar con las críticas por la carrera poco exitosa del Mercado de la Merced –por parte de la empresa privada Ezebag–, estaba ayer muy satisfecha de que finalmente la normativa no tendrá que esperar a que la declaración de zona acústica y especial (ZAS) esté concluida y presentada, uno de los requisitos que le habían puesto los grupos de la oposición (se aprobó por unanimidad el 25 de febrero del año pasado).

En vista de que el ZAS se está retrasando, la Corporación ve con buenos ojos que avance la ordenanza de vía pública y que más tarde datos importantes del ZAS tales como una reducción del horario de aperturas en calles u otro tipo de recomendación para evitar que se exceda el nivel de decibelios permitido se incluyese. Martín Rojo adelantó ayer que tendrá una ronda de contactos con la oposición para sacar la normativa de vía pública adelante con sus aportaciones.