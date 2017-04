«Las peñas pueden desaparecer en diez años si no logramos atraer a la juventud»

Apenas unas horas después de haber sido reelegido presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona se muestra satisfecho e ilusionado. Tras haber sufrido una campaña «llena de descalificaciones», encara su tercer mandato con el deseo de atraer a los jóvenes y de captar una mayor atención por parte de las administraciones y de los patrocinadores.

–Encara su tercer mandato al frente de la federación, ¿está feliz?

–Estoy muy contento porque el colectivo ha reconocido el trabajo que hemos hecho desde hace cuatro años. Pese a los errores que podemos haber cometido, el 63% de los asistentes a la asamblea me ofrecieron su confianza y vamos a seguir trabajando por el colectivo.

–¿Pensaba que iba a obtener un respaldo tan mayoritario al presentarse otros dos candidatos?

–El colectivo ha dado una prueba evidente del trabajo que hemos realizado de forma honrada y ha reconocido lo que yo he trabajado por las peñas pese a contar con el menor presupuesto de los presidentes anteriores. He hecho mucho más con menos dinero y la asamblea ha hablado en votos.

–¿Qué es lo que más le han agradecido de estos cuatro años?

–Los presidentes de las peñas agradecen mucho las visitas que yo les hago todas las semanas, que estemos presentes en todos sus actos y que estemos pendientes de si tienen algún problema. Durante todo este tiempo les hemos ayudado a pagar menos alquiler, a costear los recibos de la luz o el agua para que no les cortasen el suministro y les hemos llevado artistas para sus celebraciones.

–¿Cuáles son sus objetivos para los próximos dos años?

–Debemos seguir trabajando para demostrar a las instituciones lo que esta institución es. Yo cogí la federación con 82 entidades, ya somos 107 y vamos a seguir creciendo. Somos un colectivo muy amplio que cuenta con más de 70.000 socios en la provincia y necesitamos más ayudas, ya que las peñas no están como hace 20 años: pagan mas alquiler, más luz y nos hacemos mayores y somos menos socios. Otro de nuestros objetivos será incorporar a la juventud porque si no somos capaces de demostrarles que tienen cabida no vamos a ser nada dentro de 10 años y esto puede desaparecer.

–¿Cómo quieren atraer a la gente más joven?

–Queremos darles cosas que sean de su gusto. Para eso vamos a tener un escaparate muy importante como es la caseta de obra de la feria, en donde queremos que la juventud pueda tener sus reuniones y actos culturales y tradicionales. Es una asignatura pendiente de esta federación, darle el sitio a la juventud y ofrecerle lo que ellos quieren. Las nuevas generaciones no necesitan el dominó, las cartas o las manualidades. A ellos hay que darle otras actividades diferentes.

–Durante la asamblea también habló de modificar los actos actuales

–Así es. Vamos a modificar algunos de los actos culturales que realizamos. No creo que sobre ninguno, pero sí habría que cambiar la forma en la que se realizan, como las Malagueñas de Fiesta, Málaga Cantaora o la Escuela de Cante y Copla. Algo igual habrá que hacer con las olimpiadas de juegos, que hay que darles un cambio para ofrecer otras cosas porque son un poco caducas.

–¿Y a nivel interno?

–Debemos reestructurar el trabajo interno tanto en lo económico como en lo personal porque estos años atrás me he equivocado y eso tengo que rectificarlo. Pero en lo esencial vamos a seguir como hasta ahora. Las puertas de la federación seguirán abiertas para los peñistas, que vienen todas las semanas a transmitirnos sus problemas y no le hemos vuelto la espalda a ninguna entidad.

–Se ha quejado en varias ocasiones haber sufrido una campaña muy sucia.

–He sufrido una campaña muy sucia en el plano personal pero eso sólo perjudicar al colectivo porque cuando yo me vaya seguirá la federación. Soy peñista desde hace 55 años, he pasado por tres entidades y jamás nadie me puede acusar de haber hecho algo sucio. Siempre he hecho cosas buenas por todo el mundo pero he tenido la mala suerte de que me han engañado tanto en mi vida profesional como en la federación.

–¿Quién le ha engañado?

–Hasta ahí puedo decir.

–En la asamblea se le acusaron de cosas muy graves.

–Nada de lo que se dijo es verdad. De hecho me sorprendió especialmente la intervención de Manolo Delgado, que es una gran persona pero que vino muy mal dirigida y cayó en la trampa. Él no se manifestó personalmente, sino sobre lo que le habían escrito. Por lo demás, mi programa fue aplaudido y con eso es con lo que me quedo. Dentro de una federación hay envidias que no se pueden evitar.

–¿Le quedan fuerzas para rato?

–Desde luego. Voy a aguantar mis dos años porque tengo que inaugurar la caseta de obras de la feria y vamos a cambiar cosas. Sólo pido que nos respeten y que nos dejen trabajar porque esta es una institución muy importante. Voy a trabajar por los que me han votado y por los que no lo han hecho sin guardar rencor a nadie.