Fractura histórica y de tobillo

Uno de los cristales que protege un tramo de la muralla medieval de la ciudad descubierta hace unos años en la calle Alcazabilla permanece roto desde Semana Santa. El cristal, de un grosor considerable al ser de metacrilato, aparece fracturado y la zona delimitada con unas vallas de la Policía Local para evitar que alguien pueda caer en el boquete.

Ese trozo de muralla, que no se ve, fue descubierto a raíz de la rehabilitación de un edificio que hace esquina entre la plaza de María Guerrero y la calle Alcazabilla, y las obras que se realizaron en el tramo norte de la calle Alcazabilla en 2010 para renovar su pavimento. En el caso de la calle Alcazabilla, aparecieron restos de lo que podría ser la barbacana, es decir, el muro defensivo que envolvía a la muralla medieval de la ciudad y que se encontraba en una posición más baja que ésta. De igual modo, en los bajos del citado edificio que hace esquina con la calle, donde se encuentra actualmente una cervecería, se recuperó, en bastante buen estado, la parte inferior de lo que fue una de las torres que jalonaban la muralla y marcaban la dirección de sus diferentes tramos.

Travesía Pintor Nogales

Bajando calle Alcazabilla sorteando terrazas llegamos a la Travesía del Pintor Nogales, junto al Palacio de la Aduana, hoy Museo de Málaga, una calle que luce espléndida si no fuera por un detalle que no pasa desapercibido y que ha sido cuestionada en más de una ocasión en estas páginas. Y es que esa franja próxima al muro queda cubierta con una grava blanquecina que con el viento se levanta y ensucia los bancos que hay allí situados y, también, a cualquiera que pase por la zona. Pero por si esto no fuera poco, esa grava también constituye un peligro, según denuncia Ana Pérez Díaz, una ciudadana que a punto estuvo de caerse cuando pasaba por aquella zona. Ya hemos dicho en otras ocasiones que se echa de menos la preciosa acera de piedra verde que existía en esa mismo lugar antes, y que además de bella era una de las más antiguas de la ciudad. Un pavimento que fue retirado cuando se iniciaron las obras de peatonalización de la calle y que algunos reclamaron que se colocara de nuevo sin éxito.

Placa destrozada.

Plaza de la Merced: una placas hechas añicos

Las placas evocadoras a modo de estelas que se inscriben en el pavimento de la plaza de La Merced, a la altura de donde estaba el cine Victoria, y en la que aparecen nombres de personajes célebres de la ciudad, con su fecha de nacimiento y de defunción, están hechas añicos. La mayoría de esas placas están destrozadas y en ellas ya no se aprecia el nombre del personaje evocado. En la actualidad apenas son visibles las placas dedicadas a Pablo Ruiz Picasso, a pesar del descuido y del maltrato, que además fue vecino de la misma Plaza de La Merced, y las de Pedro Luis Gálvez, Juan José Relosillas y Enrique Brinkman. Del resto de los personajes, que son más de la mitad de las placas colocadas en su día con motivo de la remodelación de la plaza, no queda más rastro que una grieta en el pavimento, apenas un cristal cuarteado, las que aún conservan cristal, y agua estancada producto del riego o de la lluvia.