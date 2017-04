LA RECOGIDA DE AVALES AGITA AL PSOE DE MÁLAGA

La recogida de avales para que Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López puedan optar al liderazgo del PSOE en las primarias del 21 de mayo ha agitado las aguas del PSOE en Málaga no sólo por la pugna de cada una de las plataformas de apoyo a los pre-candidatos a la secretaría general en la búsqueda de las firmas de algunos de los 6.000 afiliados en la provincia, sino porque este proceso ha avivado movimientos internos que, adelantando los plazos y tiempos, ya tienen puesta la vista en el congreso provincial que deberá celebrarse antes de final de año. Un cónclave donde se mantiene la incógnita de si Miguel Ángel Heredia optará o no a un tercer mandato al frente de los socialistas malagueños.

Ninguna de las tres plataformas provinciales de apoyo a Díaz, Sánchez y López quiere por el momento avanzar el número de avales recogidos en la provincia, un proceso que concluye el próximo 4 de mayo. Este periódico sí pudo conocer de fuentes consultadas que Díaz, a quien apoyan en Málaga el aparato del partido y la mayoría de los cargos públicos, habría superado las 2.000 firmas que Pedro Sánchez consiguió en Málaga en las primarias de 2014 cuando se midió a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. El resto de plataformas se limitan a decir que la recogida de firmas va bien.

El resultado de este proceso interno marcará el rumbo futuro del PSOE a nivel nacional pero también sus consecuencias en el ámbito andaluz y en el malagueño ya que los escenarios serán diferentes dependiendo de si vence Díaz o lo hacen Sánchez o López. Adelantando los tiempos, algunos sectores del PSOE malagueño están aprovechando el proceso de primarias para prepararse cara al congreso provincial porque entienden que la etapa de Heredia como secretario general está «amortizada», según reconocieron varias fuentes consultadas. Esta percepción se ha acrecentado desde que a principios de mes se hicieran públicas unas declaraciones del diputado malagueño en las que arremetía contra Pedro Sánchez y otros compañeros socialistas y abogaba por la disolución del PSC.

Las fuentes reconocen que ya hay mucho run-rún interno en clave provincial, aunque aún no ha estallado públicamente para no interferir el proceso de recogida de avales y las primarias y en expectativa de ver los resultados. Los detractores de Heredia sostienen que el líder socialista ha perdido fuerza y apoyos dentro del partido y no está en condiciones de optar a la reelección, mientras que sus defensores argumentan que el diputado mantiene una posición de control y fortaleza dentro del partido y que cuenta con el respaldo de Susana Díaz, líder del PSOE andaluz.

En este contexto y como suele ocurrir en estos casos, en los cenáculos socialistas han empezado a circular quinielas de políticos que podrían optar a la secretaría general; ellos desmienten que esté en su hoja de ruta presentarse al congreso provincial y achacan que sus nombres hayan salido a la palestra a un intento de quemarlos políticamente o de utilizarlos en la pugna que se está viviendo cara a las primarias. El secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, José Carlos Durán; los alcaldes José Antonio Gómez (Ojén), Soraya García (Benaoján) y Jorge Gallardo (Cártama) y el concejal de la capital Daniel Pérez son algunos de los nombres que se escuchan estos días.

A ello se unen gestos que tienen una gran carga simbólica como el que ayer protagonizaron los cinco expresidentes socialistas vivos de la Diputación de Málaga escenificando su apoyo a Pedro Sánchez. Aprovechando su presencia en el auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos para participar en el Día de la Provincia, Enrique Linde, Antonio Maldonado, José María Ruiz Povedano, Juan Fraile y Salvador Pendón se hicieron una fotografía junto al aval de respaldo a Sánchez. Una instantánea que fue criticada por políticos de distintos partidos al entender que no era el lugar ni el momento -un acto institucional en el que iban a ser reconocidos con la medalla del ente supramunicipal- para un gesto de carácter partidista.

La fotografía de los cinco expresidentes fue de lo más comentado en los corrillos posteriores al acto institucional del Día de la Provincia y la instantánea fue interpretada no sólo en clave nacional, de apoyo a Sánchez frente a Díaz y López, sino también provincial. Algunas fuentes consultadas sostuvieron que el mensaje que quisieron lanzar es reafirmar que están enfrente de Heredia, con quien Linde, Maldonado, Fraile, Pendón y Ruiz Povedano mantienen un distanciamiento político desde hace años. Otras fuentes, por su parte, expusieron que estos representantes de la vieja guardia no tienen actualmente poder orgánico de control de agrupaciones.