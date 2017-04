Muere Junior, el caballo que resbaló en Semana Santa

Están de luto, pero en silencio. No habían querido que trascendiese porque su compañera, Teresa Kruse, la única mujer amazona que está en el cuerpo de caballería de la Policía Local de los trece agentes que lo componen, está muy triste, como cuentan el subinspector Rafael Martín y el agente Salvador Burgos, a los que se suman, justo delante de la puerta de la Casona el oficial José María Berlanga y el agente Pedro Díaz. El luto es por Junior, el caballo blanco que montaba Teresa, que llevaba once años junto a él. Su compañero. Por desgracia, el pasado Martes Santo este caballo, el mejor que tenía la Policía Local en Málaga, resbaló cuando lo llevaba otro agente durante el desfile procesional de la Hermandad de la Humillación y la Estrella. Como cuenta el subinspector, Rafael Martín, los caballos están acostumbrados a desfilar en orden y a hacer la patrulla en la calle para la que están muy bien entrenados. Junior resbaló a causa de los pétalos que antes habían esparcido por el suelo los miembros de la Cofradía de la Nueva Esperanza, a lo que se juntó que unos operarios también habían vertido un líquido especial para que la cera no se solidificara en el suelo. La mezcla creó una capa grasienta y resbaladiza, y esa fue la trampa en la que cayó el animal.

Afortunadamente, el jinete que lo montaba ese día, que lleva más de treinta años de oficio, no sufrió daños. El caballo corrió peor suerte: acabó con una lesión de cadera, por lo que tuvieron que inmovilizarle hasta que se curara. Como son tan delicados, explica Rafael Martín, y están tan acostumbrados a hacer ejercicio y Junior no podía, sufrió un cólico (obstrucción intestinal), que acabó complicándosele y murió de parada cardiorrespiratoria. «El caballo es un animal muy frágil, que hay que cuidarlo a conciencia, mismo sitio, temperatura constante..., le teníamos muy mimado, pero estar tumbado fue letal para él», explica.

Aunque todos están apenados, la que peor lo está pasando, sin duda, es Teresa. «Un caballo para nosotros es como un compañero, imagínate, sales todos los días con él, jornadas enteras, sufres casi como si se te muriese una persona cercana», cuentan. Y si ellos están de luto, la única amazona de la Policía Local está de duelo, así que todos sus compañeros, doce, se volcarán con ella cuando se reincorpore al trabajo. Los que tienen animales entenderán cómo se sufre cuando se van. Cae el mediodía. Los cuatro jinetes y sus caballos siguen su camino por el parque.

Se diseñan pruebas para discapacitados

A raíz de una iniciativa de Ciudadanos, que defendía el concejal Alejandro Carballo, en la comisión de Economía, que se aprobó por unanimidad, el portavoz popular y concejal del área, Carlos Conde, adelantó que el Ayuntamiento de Málaga va a hacer una oferta pública de empleo específica para discapacitados intelectuales, concretamente para tres puestos de ordenanzas subalternos (categoría E de la Administración Pública), que estarían incluidas en las 37 plazas de empleo público que el Ayuntamiento sacará este año para cubrir un 50% de la tasa de reposición que ha estado congelada hasta el año 2016.

Pero falta un trámite de suma importancia para llegar a ofertar estas plazas, que pasa porque los técnicos de Derechos Sociales estudien y diseñen unas pruebas específicas para las personas con discapacidad intelectual que quieran presentarse, en la que seguramente contarían con más tiempo para resolver las pruebas, y «otras serie de adaptaciones propicias con el objetivo de que se bajen los niveles de requisitos para que la igualdad sea real», como subrayó Conde.