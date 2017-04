Efectos del temporal

Los efectos del último temporal que ha azotado al litoral malagueño siguen estando visibles en muchos puntos de la capital, como en el Morlaco, una zona muy concurrida por quienes se dan cita allí para hacer deporte y donde hasta ayer no habían llegado aún los servicios de limpieza. En ese punto habitual para muchos ciudadanos que pasean o hacen deporte en los aparatos que hay allí situados se puede ver un número importante de baldosas que fueron arrancadas del suelo por la fuerza de las olas, además de un manto de arena que cubre buena parte de ese espacio. «Esperemos que lo limpien pronto, aunque el verano pasado la fuente que hay en este punto se averió y no la arreglaron hasta pasado el verano», comentaba ayer un usuario de este espacio al ir a estacionar su bicicleta en el aparcamiento habilitado para estos vehículos, y que aparecía rodeado de baldosas desprendidas del pavimento.

Y es que tras el último temporal, los servicios municipales tienen trabajo de más ya que están actuando tanto en la zona este como en la oeste, donde los daños han sido cuantiosos. No obstante quizás haya que tener en cuenta lo que dice un lector, José Manuel Molina, quien cuestiona la instalación de determinados materiales en los paseos marítimos de la ciudad, además de no entender cómo se autoriza instalaciones tan cerca de la playa invadiendo lo que es claramente una zona marítima. Como ejemplo dice que «las piezas que ponen encima del muro en el paseo marítimo de Huelin se caen cada vez que viene un temporal porque simplemente las dejan caer sobre el muro con una mezcla mínima». «Deberían llevar por debajo unas garras que las sujeten al muro o taladrarlas y ponerles unos tornillos para que queden bien sujetas al muro y resistan algo más los embates del mar». «Ya no tiene arreglo, pero qué bonito hubiera sido tener previsión y no haber permitido construir a menos de 500 metros de la orilla del mar». Una reflexión que hace en previsión de lo que pueda venir, porque asegura que «ahora estos temporales serán frecuentes, casi todos los años, espero equivocarme». Y es que según manifiesta, «entre Málaga y Torre del Mar, en algunos lugares el mar se ha acercado a la carretera de la costa como nunca antes lo había hecho».