El conflicto de los bomberos se enquista

Después de 128 días de encierro, varias protestas, otras tantas mociones y la última manifestación del pasado domingo, la huelga de los bomberos parece haber llegado a un punto de enfrentamiento máximo entre las partes. Y además, con una difícil salida. Tanto es así que por primera vez el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, admitió ayer que la posibilidad de que el conflicto se solucione está en la vía muerta. «Nos sentimos atrapados», reconoció el primer edil, que insistió en que las negociaciones con bomberos no se pueden desarrollar al margen del convenio colectivo recientemente firmado y que afecta a todos los empleados municipales. «Estoy dispuesto a una reunión global, pero no puedo reunirme con un comité de huelga que va en contra un convenio firmado democráticamente porque eso roza la ilegalidad», sostuvo.

El regidor coincidía así punto por punto con el diagnóstico que viene defendiendo su concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien repetía ayer de nuevo que la huelga de los bomberos es «ilegal» y que ya el pasado lunes avanzaba que el Ayuntamiento no volverá a sentarse con ellos «hasta que no dejen las movilizaciones».

El edil y su actuación al frente de las negociaciones para desbloquear el conflicto centrarán también el debate de hoy, ya que Málaga para la Gente presenta una moción urgente en la que piden, entre otras medidas, la dimisión de Cortés «por su nefasta gestión», en palabras el portavoz del grupo Eduardo Zorrilla. Pero el aludido no ha esperado al pleno y ya le avanzó ayer la respuesta: «Si me piden la dimisión por saltarme dos leyes no lo voy a hacer».

Zorrilla insistía, sin embargo, en que «este conflicto no tiene precedentes». «¿Qué más tiene que pasar en la ciudad para que el equipo de gobierno se siente a negociar?», se preguntaba el edil del partido de izquierdas acompañado por el portavoz de los bomberos, José Antonio Jiménez, y nutrida representación de compañeros del cuerpo con octavillas pidiendo la dimisión tanto de Cortés como del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Carlos Gómez-Cambronero.

En su turno de palabra, el representante de los bomberos no sólo lamentó la «irresponsabilidad» del equipo de gobierno tanto en sus declaraciones como en su «nula disposición» a la negociación, sino que además recordó que «lo que comenzó como un conflicto laboral se está convirtiendo en un problema de seguridad». Y dejó sobre la mesa el aviso de que se están «abandonando los programas de prevención», sobre todo en edificios «emblemáticos» de Málaga como los museos. En este sentido, Jiménez confirmó que los bomberos no visitan una pinacoteca malagueña para trazar un plan de seguridad en caso de incendio «desde que se abrió el Museo Picasso», es decir, desde el año 2003. «Por ejemplo el Museo de Málaga aún no lo hemos visitado. Eso implica que en caso de incendio no sabemos cuál es la lista de prioridades de lo que hay que salvar», destacó el portavoz de los trabajadores, que también se refirió a otros museos del centro como el de Carmen Thyssen.