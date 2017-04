Rescatan la Fuente de Reding

La Fuente de Reding ha recuperado su configuración histórica de instalación de suministro de agua y antiguo abrevadero en el Paseo de Reding, en la que era una de las zonas del antiguo acceso a la ciudad. La fuente presentaba signos claros de deterioro por los efectos del agua, la climatología e incluso la vegetación circundante, según informó ayer el Ayuntamiento, algo de lo que nos habíamos hecho eco en esta sección. La actuación, llevada a cabo por la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento, bajo la dirección del arquitecto técnico Pablo Pastor, ha supuesto la recuperación total de la fuente, según el Ayuntamiento, que ayer explicó en un comunicado que «en el proyecto se han recuperado todos los elementos constructivos originales y se han eliminado los elementos añadidos». Así, se ha procedido a la limpieza general de la fuente, a la eliminación de morteros y añadidos inadecuados y a la eliminación de sales, procediendo a la consolidación del material pétreo.

La fuente, que data de 1675, fue construida por el corregidor Fernando Carrillo como un elemento de modernización del inicio del camino a Vélez. Sin embargo, no fue hasta 1805 cuando fue restaurada, esta vez con Teodoro Reding en el cargo, ya no solo como corregidor, sino también como gobernador de Málaga. En su pared de piedra aparece una inscripción que el corregidor mandó grabar tras su restauración y que no se ha querido tocar para no hacer un falso histórico, y en la que apenas aparece el nombre ‘Teodo’. Por eso, la Asociación Histórico Cultural Teodoro Reding vería con buenos ojos que se colocara una placa en referencia al célebre militar. La obra de restauración ha sido ejecutada por la empresa Hermanos Campano, y ha supuesto una inversión municipal de 27.183,01 euros (IVA incluido).

Una actuación que forma parte del proyecto de mejora de diversos elementos monumentales de la ciudad, que hasta el momento, a través del IMV, está poniendo en valor 8 espacios singulares, con una inversión de más de 200.000 euros. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, y la concejala de Cultura y del Distrito Centro, Gemma del Corral, entre otras autoridades, visitaron ayer la fuente recién recuperada.

La Virreina: papeleras sin recoger

Un vecino de la calle Werther afirma que las papeleras de la zona llevan un mes sin ser recogidas, y dice que, además de suciedad, contienen muchas de ellas bolsas de excrementos de perros, por lo que ya se pueden imaginar el olor que desprenden.

Arlazón: suciedad junto a un edificio

En un rincón de la calle Arlanzón hay mucha suciedad acumulada, según se queja un vecino de esta calle de la barriada Palma-Palmilla, quien envía la fotografía que aparece en la imagen superior, y en la que se pueden observar papeles, envases, bolsas de plástico y un reguero que inunda ese lugar.