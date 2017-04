Mantienen la huelga de interinos de los conservatorios

Comisiones Obreras mantiene la convocatoria de huelga entre los profesores interinos de los conservatorios de música. La huelga indefinida entra en su segunda semana sin que la Consejería de Educación haya modificado su postura. De hecho, ya se ha publicado en el BOJA la orden convocando las oposiciones y se ha dado a conocer el calendario de desarrollo de las mismas.

Para el secretario del sindicato de enseñanza de CC OO, Félix Martín, el éxito de la convocatoria de la semana pasada (hubo huelga de martes a jueves, como sucede en esta semana) ha llevado al sindicato a mantener la huelga indefinida. Además, hoy miércoles se repite la concentración convocada ante la sede de la Delegación de Educación.

Piden los profesores interinos que las oposiciones previstas para el próximo junio, con 200 plazas en once de las especialidades de profesores de música, se retrasen a 2018. Según Martín, la huelga «está siendo un éxito», como demuestran los datos que maneja el sindicato: un seguimiento del 60 por ciento entre los profesores interinos afectados (las once especialidades para las que se convocan plazas). En el conjunto de interinos, el seguimiento global estaría en torno al 31%. Reclaman una «acción coordinada» entre todas las comunidades, para que en 2018 todas convoquen plazas y los opositores no tengan que desplazarse a otras comunidades. Lamentan los perjuicios a los estudiantes, unos 1.189, cuando están en los últimos meses de curso.